Έρχεται νέο ριάλιτι με μεσίτες τον ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα

Ένα νέο πρότζεκτ, παιχνίδι – ριάλιτι, εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 και η προετοιμασία του ξεκινά σύντομα. Πρόκειται για το γαλλικό format «Chasseurs d’appart» («Κυνηγοί Διαμερισμάτων») που στη διεθνή εκδοχή του έχει τίτλο «Flat Hunters». To παιχνίδι που αφορά στο real estate για το οποίο τόσος ντόρος γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με τη ραγδαία αύξηση των τιμών που έφερε σε κάποιες περιπτώσεις και οικιστική κρίση ξεκινά να προετοιμάζεται άμεσα.
Το concept έχει ως εξής: Τρεις μεσίτες αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους στην αγορά σπιτιού.
Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά επιλέγουν μεσίτη και στη συνέχεια εκείνος θα τους δείξει ποιες είναι οι επιλογές του. Η ιδέα του πρότζεκτ στο εξωτερικό αφορά μόνο σε αγορά ωστόσο στην εγχώρια εκδοχή του σύμφωνα με πληροφορίες θα «ανοίξει» και σε ενοικίαση. Αν και αρχικά είχε ακουστεί πως το πρότζεκτ θα πάει Σαββατοκύριακο τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να βγει ως καθημερινό πρόγραμμα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1.
Την παραγωγή έχει αναλάβει η «J.K Productions» του Γιάννη Καραγιάννη ενώ το πρόγραμμα θα εμφανιστεί στη συχνότητα του ΑΝΤ1 στο δεύτερο μισό της σεζόν. Άγνωστο παραμένει εάν θα υπάρχει παρουσιαστής και ποιος θα είναι αυτός καθώς σε κάποιες εκδοχές του εξωτερικού υφίσταται ενώ σε κάποιες άλλες υπάρχει μόνο ο ρόλος του εκφωνητή – σχολιαστή.
