Έρχεται τρίτος κύκλος για τις Σέρρες του Καπουτζίδη; Το επικρατέστερο σενάριο

Η πορεία του δεύτερου κύκλου των «Σερρών» στο Netflix θα κρίνει εν μέρει αν θα δοθεί «πράσινο φως» για έναν ακόμη κύκλο της κωμικής σειράς. Γιατί η τελική απόφαση επαφίεται στον δημιουργό Γιώργο Καπουτζίδη. Πάντως μέχρι στιγμής το ελληνικό κοινό έχει υποδεχθεί ιδιαίτερα θερμά τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πλατφόρμας, ο δεύτερος κύκλος των «Σερρών» βρίσκεται στη δεύτερη θέση των θεάσεων στην Ελλάδα ενώ στην 6 η θέση του Top Ten του Netflix έχει ανέβει ο πρώτος κύκλος της σειράς.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας ακόμη κύκλος είναι όμως κάτι το οποίο θα αποφασίσει αργότερα καθώς αυτή τη στιγμή προηγείται το «The Voice» που «τρέχει» ήδη στον «αέρα» του ΣΚΑΪ, τα γυρίσματα για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» το οποίο σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες θα έχει τουλάχιστον δίωρη διάρκεια και θα προβληθεί παραμονές Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς και εν συνέχεια φυσικά η διαδικασία του Εθνικού Τελικού της Eurovision η οποία θα έχει ως γνωστόν τρεις βραδιάς (Δυο ημιτελικούς και τελικό) μέσα στο Φεβρουάριο.

Όλοι πάντως οι υπόλοιποι συντελεστές των «Σερρών» είναι σύμφωνα με πληροφορίες απόλυτα θετικοί για έναν ακόμη κύκλο επεισοδίων της σειράς.