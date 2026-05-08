Eurovision 2026: Ξεσηκώνει με τον χορό της η Antigoni - Το βίντεο από την 2η πρόβα της στη σκηνή

Η Antigoni ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή της Eurovision για να πραγματοποιήσει την πρόβα της στο Wiener Stadthalle.

Στο βίντεο 30 δευτερολέπτων που δημοσιεύεται από τη διοργάνωση η εκρηκτική Αντιγόνη Μπάξτον ξεσηκώνει με τον χορό της.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου στον 70ό μουσικό διαγωνισμό πλαισιώνεται από 4 νεαρές χορεύτριες επίσης ντυμένες στα λευκά όπως εκείνη, ενώ στο σκηνικό χρησιμοποιείται και μία λευκή καρέκλα.

Η Κύπρος με την Antigoni διαγωνίζεται στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 8η στη σειρά.

Η καλλιτέχνιδα με ελληνοκυπριακές ρίζες είχε όνειρό της να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision «Ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή να εκπροσωπήσω την Κύπρο. Τώρα ήρθε η ώρα και νιώθω πολύ ευγνώμων. Έπρεπε να έρθει η κατάλληλη ώρα», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό.