Σε εξέλιξη είναι ο Μεγάλος Τελικός του Sing For Greece για τη Eurovision 2026 με τον Akyla να ανεβαίνει στη σκηνή πριν από λίγο να τραγουδάει το Ferto και να ξεσηκώνει τους θεατές που βρίσκονται στον Πολυχώρο Φεστιβάλ Αθηνών (Πειραιώς 260).

Ο Akylas, οποίος προκρίθηκε από τον Α' Ημιτελικό, εμφανίστηκε στη σκηνή 12ος κατά σειρά και παρέσυρε στον ρυθμό του Ferto τους θεατές, ενώ εάν κρίνουμε και από τα σχόλια στο X, άρεσε και σε όσους παρακολουθούν τον Μεγάλο Τελικό από το σπίτι μέσω της ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης - Eurovision: Θυμάσαι αυτά τα 7 τραγούδια που ήταν μεγάλα φαβορί για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα;

Αναμφίβολα ο νεαρός τραγουδιστής είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να εκπροσωπήσει τον ερχόμενο Μάιο την Ελλάδα στη Eurovision 2026 και μετά την εμφάνισή του στον Α' Ημιτελικό την Τετάρτη (11/2) υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία για να δούμε την εμφάνισή του επί σκηνής, αφού όλα κρίνονται απόψε (15/2) για την επιλογή τραγουδιού.

Να αναφέρουμε ότι το Ferto ήταν μεταξύ των τραγουδιών που ξεχώρισαν ήδη από τη στιγμή που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από την ΕΡΤ με το βίντεο του τραγουδιού στο κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης στο YouTube να έχει ξεπεράσει μέσα σε 3 εβδομάδες τα 3 εκατομμύρια views.

Ταυτόχρονα το τραγούδι έγινε viral σε social media και κυρίως στο TikTok, έχοντας κερδίσει και τους eurofans στο εξωτερικό, ενώ δείχνει να είναι και το αγαπημένο των στοιχημάτων για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας φέτος αν και μην ξεχνάμε ότι στη Eurovision ποτέ δεν αποκλείονται οι ανατροπές.

Στον αποψινό (15/2) Μεγάλο Τελικό του Sing For Greece για τη Eurovision 2026 συμμετέχουν συνολικά 14 υποψήφια τραγούδια.

Ακύλλα σήμερα το έφερες!!!

ΥΠΕΡ-ΣΥΓΚΛΟ👏👏

Φύγαμε Βιέννη 🙏🙌#singforGreece2026 — Cbar (@chrisbar006) February 15, 2026

Αχ το αγοράκι μου το γλυκουλικο! Φερτο μας! 💛 #singforGreece2026 — Miss Λεμόνι 🍋 (@Miss_lemon___) February 15, 2026

Μόνο Ακυλας παιδιά έλα είναι ντροπή #SingForGreece — Tiletheatis (@tiletheatis_) February 15, 2026

#SingForGreece #EurovisionGr



Ο Ακύλας βγήκε απόψε,τα έδωσε όλα και κυρίως το χάρηκε και αυτό φάνηκε.

Το θέλει πολύ και του αξίζει! — Korallenia1 (@korallenia1) February 15, 2026

#SingForGreece Παντως ο ονομαζόμενος Ακυλας μας ξεσήκωσε και πιστεύω θα ξεσηκώσει το κοινο και στη Γιουροβιζιον. — MINA (@aigiaki) February 15, 2026

Eurovision 2026: H εμφάνισή του Akyla στον Τελικό του Sing For Greece