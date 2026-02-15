Μπορεί φέτος να είναι η πρώτη χρονιά που μέσα από το Sing For Greece 2026 η ΕΡΤ να διοργάνωσε Α' και Β' Ημιτελικό προτού φτάσουμε στον Τελικό που θα επιλεγεί το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026, όμως, Εθνικό Τελικό έχουμε δει αρκετές φορές ανά τα χρόνια, ιδιαίτερα στο όχι και τόσο κοντινό παρελθόν.

Άλλες φορές είδαμε έναν καλλιτέχνη να παρουσιάζει τρία ή τέσσερα τραγούδια και το κοινό να ψηφίζει το αγαπημένο του, όπως έγινε με την Έλενα Παπαρίζου, τον Σάκη Ρουβά και την Άννα Βίσση και άλλες φορές διάφοροι καλλιτέχνες διαγωνίζονταν προκειμένου ένας να κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Eurovision.

Ας γυρίσουμε λοιπόν τον χρόνο πίσω και ας θυμηθούμε επτά τραγούδια που ήταν μεγάλα φαβορί για τον Εθνικό Τελικό, αλλά τελικά δεν επιλέχθηκαν.

Πέγκυ Ζήνα - Love Is A Wonderful Thing

Μία χρονιά πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Μαζί Σου» κάνοντας στροφή περισσότερο στο λαϊκό τραγούδι και γεμίζει για ένα ολόκληρο καλοκαίρι ασφυκτικά τα «Αστέρια», η Πέγκυ Ζήνα είχε διαγωνιστεί στον Εθνικό Τελικό με το ποπ τραγούδι, Love Is A Wonderful Thing, το οποίο είχε κλέψει τις εντυπώσεις.

Βέβαια, βρέθηκε απέναντι στο S.A.G.A.P.O. του Μιχάλη Ρακιντζή, το οποίο τελικά επιλέχθηκε με την Πέγκυ Ζήνα να τερματίζει δεύτερη.

Τότε η αγαπημένη τραγουδίστρια βγήκε και έκανε δηλώσεις στα κανάλια εν θερμώ με την ίδια να έχει αναφέρει τα τελευταία χρόνια πως τώρα γελάει βλέποντας εκείνο το κοριτσάκι που μιλούσε με αυτό τον τρόπο «χωρίς να έχει βγει ακόμα από το αυγό του».

Γιάννης Βαρδής - Μια Στιγμή

Την επόμενη χρονιά, το 2003, δέκα καλλιτέχνες συμμετέχουν στον Εθνικό Τελικό με τη Μαντώ και τον Γιάννη Βαρδή να δείχνουν εξ αρχής να είναι τα μεγάλα φαβορί για να πάρουν το εισιτήριο και να ταξιδέψουν στη Ρίγα της Λετονίας όπου θα διοργανωνόταν η Eurovision 2003.

Τελικά κέρδισε η Μαντώ με το Never Let You Go, ενώ ο Γιάννης Βαρδής με το τραγούδι «Μια Στιγμή» τερμάτισε δεύτερος αν και με μικρή διαφορά από τη νικήτρια.

Πάντως, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη χρονιά, το ελληνικό τραγούδι τερμάτισε αρκετά χαμηλά στην κατάταξη και συγκεκριμένα στην 17η θέση.

Σαμπρίνα - Camera

Την ίδια χρονιά (2003) στον Ελληνικό Εθνικό Τελικό συμμετείχε και η Σαμπρίνα με το χορευτικό «Camera», κομμένο ραμμένο στα μέτρα της και με στίχο... πιο σημερινό από ποτέ.

Και αυτό το τραγούδι θεωρούνταν φαβορί, ενώ παρά το γεγονός ότι τερμάτισε τρίτο στην τελική κατάταξη, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριζαν τότε πως ήταν η καλύτερη επιλογή αφού είχε όλο το «πακέτο» και δεν υπήρχε περίπτωση η εντυπωσιακή Σαμπρίνα να μη μαγέψει την Ευρώπη

Χρήστος Δάντης - No Madonna

Το 2007, δύο χρόνια μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το My Number One (σε μουσική Μάνου Ψαλτάκη και στίχους Ναταλίας Γερμανού - Χρήστου Δάντη - Μάνου Ψαλτάκη) η Γερμανού και ο Δάντης ενώνουν πάλι τις δυνάμεις τους και γράφουν το No Madonna, το οποίο τραγουδάει ο Χρήστος Δάντης στον Εθνικό Τελικό.

Σε αυτόν συμμετέχει και η Τάμτα με το τραγούδι With Love, αλλά και ο Σαρμπέλ με το Yassou Maria, το οποίο κέρδισε και μας εκπροσώπησε στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, τερματίζοντας στην 7η θέση.

Να αναφέρουμε ότι στον Εθνικό Τελικό το No Madonna είχε βγει δεύτερο και το With Love τρίτο.

Κώστας Μαρτάκης - Always and Forever

Το 2008 ο Κώστας Μαρτάκης συμμετέχει στον Εθνικό Τελικό με το Always And Forever και βρίσκεται αντιμέτωπος με την Καλομοίρα και το Secret Combination, καθώς επίσης τη Χρύσπα που τραγουδούσε το A Chance To Love.

Ο Μαρτάκης και η Καλομοίρα έδειχναν εξ αρχής να έχουν ένα προβάδισμα στην προτίμηση του κοινού με τη δεύτερη να νικάει τελικά με αρκετά μεγάλη διαφορά και να μας εκπροσωπεί στο Βελιγράδι της Σερβίας, κερδίζοντας την 3η θέση.

Μάνος Πυροβολάκης feat. Ελένη Φουρέιρα - Κιβωτός του Νώε

Το 2010, οκτώ χρόνια πριν «σκίσει» με το Fuego, η Ελένη Φουρέιρα - στα πολύ πρώτα της βήματα στο τραγούδι - είχε εμφανιστεί στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ στο πλευρό του Μάνου Πυροβολάκη και μαζί με τον ράπερ Don't Ask διεκδικώντας το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Eurovision.

Ωστόσο, το τραγούδι «Κιβωτός του Νώε» ήρθε δεύτερο μετά το ΩΠΑ των Γιώργου Αλκαίου & Friends που τελικά ταξίδεψε στο Όσλο όπου πραγματοποιήθηκε εκείνη τη χρονιά ο διαγωνισμός, τερματίζοντας στην 8η θέση με 141 βαθμούς.

Αγγελική Ηλιάδη - Χίλιες και Μία Νύχτες

Το 2013 η Αγγελική Ηλιάδη συμμετέχει στον Εθνικό Τελικό με το τραγούδι «Χίλιες και Μία Νύχτες», εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της.

Μπορεί στην τελική κατάταξη το τραγούδι να τερμάτισε τέταρτο, όμως, όλο το προηγούμενο διάστημα η Αγγελική Ηλιάδη ήταν ένα από τα φαβορί και επειδή ήταν η πιο δημοφιλής από τους συμμετέχοντες.

Βέβαια, να σημειώσουμε πως εξ αρχής το ξεσηκωτικό «Alcohol Is Free» των Koza Mostra & Αγάθωνα Ιακωβίδη συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες για να επιλεγεί, όπως και έγινε.

Μάλιστα, το τραγούδι άρεσε και στους Eurofans αφού κέρδισε την 6η θέση στη Eurovision εκείνης της χρονιάς και μόλις πέρσι με την Klavdia κατορθώσαμε να ανεβούμε ξανά σε τόσο ψηλή θέση στην τελική κατάταξη.