Eurovision 2026: Διέρρευσε ολόκληρη η εμφάνιση του Akyla από την τελική πρόβα - Δείτε το βίντεο

Ο Akylas πραγματοποίησε χθες (11/5) την τελική πρόβα του λίγο πριν τον σημερινό Α' Ημιτελικό όπου θα διεκδικήσει με το Ferto το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 το ερχόμενο Σάββατο και στο X διέρρευσαν βίντεο στα οποία μπορούμε να δούμε ολόκληρη την εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής.

Αυτό που παρουσιάζει δε ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον είναι πως στα πλάνα που έχουν διαρρεύσει, παρότι είναι μακρινά, μπορούμε να δούμε όλα όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή την ώρα που τραγουδάει ο Akylas για το στήσιμο του κάθε τηλεοπτικού πλάνου και σίγουρα όλα αυτά δεν θα δούμε live στην τηλεόραση ούτε απόψε στον Α΄ Ημιτελικό ούτε στον Τελικό του Σαββάτου.

Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε αποσπάσματα από την εμφάνιση του Akyla με τα πλάνα εδώ να είναι πιο κοντινά στον τραγουδιστή που λέγεται ότι ξεσήκωσε το στάδιο στην τελική πρόβα.

Έτσι, παίρνουμε μια γεύση από τα τρικ με τα δωμάτια που αλλάζει ο Akylas βλέποντάς τον να συναντά την Παρθένα Χοροζίδου που πλέκει το σκουφάκι του, στη συνέχεια αλλάζει δωμάτιο κα συναντά ένα αρχαίο άγαλμα που χορεύει και αυτό στους ρυθμούς του Ferto, ενώ μετά συναντά σε άλλο δωμάτιο έναν άνδρα καλυμμένο με χρυσό.

Akylas - Ferto - Greece - Eurovision 2026 🇬🇷 pic.twitter.com/637JC4W7uN — ESCXKSN🇦🇺🇫🇮🇸🇪 (@escxksn) May 11, 2026

Σε αυτό το βίντεο δείτε πάνω αριστερά πώς φαίνεται τηλεοπτικά η γέφυρα #eurovisiongr pic.twitter.com/prdHZrjzQX — akounamatata (@agrotisleme) May 11, 2026

Ακόμα παίρνουμε μια γεύση και από τη γέφυρα, στην οποία ο Akylas απευθύνεται στη μητέρα του και θεωρείται το σημείο που θα συγκινήσει τους Eurofans.

Όπως είναι αναμενόμενο τα βίντεο με την εμφάνιση του Akyla έχουν κάνει τον γύρο των social media με τον Έλληνα τραγουδιστή να δείχνει να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και τους Eurofans, οι οποίοι θεωρούν δεδομένο ότι τουλάχιστον στην ψηφοφορία του κοινού η Ελλάδα θα βγει πρώτη.

Πάντως στο press poll που δημοσιεύτηκε στη σελίδα Eurovision News στο X η Ελλάδα με τον Akyla και το Ferto ήρθε πρώτη με 53 βαθμούς και ακολούθησαν η Φινλανδία με 46 και η Μολδαβία με 42 βαθμούς.

🚨ESC extra Poll of the first semi final press rehearsal!



Greece is winning the poll 🇬🇷 pic.twitter.com/ppmVshsFNl — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 11, 2026

Η Ελλάδα συμμετέχει στον αποψινό (12/5) Α' Ημιτελικό, ο οποίος θα προβληθεί στις 22:00 από την ΕΡΤ1 και στον οποίο η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι η ακόλουθη: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.