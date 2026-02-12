Eurovision 2026: Έγινε η κλήρωση - Σε ποιά θέση θα εμφανιστούν οι νικητές του Α' Ημιτελικού στον Τελικό

Ο Α' Ημιτελικός του Sing For Greece για τη Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 νωρίτερα απόψε (11/2) το βράδυ με την Μπέττυ Μαγγίρα να ανακοινώνει τα 7 από τα 14 τραγούδια που πέρασαν στον Τελικό της ερχόμενης Κυριακής (15/2) μετά από την ψηφοφορία του κοινού.

Διαβάστε επίσης - Καταχειροκροτήθηκε η εμφάνιση του Akyla με το Ferto στον Α' Ημιτελικό - Το βίντεο με το τραγούδι

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με τους επτά καλλιτέχνες που προκρίθηκαν έμειναν στη σκηνή, ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση και να οριστεί η θέση στην οποία θα εμφανιστούν στον Μεγάλο Τελικό που θα προβληθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και σε live streaming από το Ertflix.

Όπως προέκυψε λοιπόν από την κλήρωση, τον τελικό θα ανοίξει ο STYLIANOS με το «YOU & I» αφού κληρώθηκε στην 1η θέση, η Marseaux με το «Χάνομαι» θα εμφανιστεί στην 5η θέση, η STEFI με το «Europa» στην 8η θέση και η Rosanna Mailan με το «Άλμα» στην 9η θέση.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η Evangelia με το «Paréa» στην 10η θέση, ο Akylas με το «Ferto» στη 12η θέση και η Alexandra Sieti με το «The Other Side» στην 14η και τελευταία θέση.

Βέβαια, πριν φτάσουμε στον Τελικό της Κυριακής (15/2) πρώτα θα παρακολουθήσουμε τον Β΄ Ημιτελικό αύριο Παρασκευή (13/2).

Διαβάστε επίσης - Eurovision 2026: Akylas, Evangelia, Marseaux και όλοι οι υποψήφιοι τραγούδησαν το My Number One της Παπαρίζου

Eurovision 2026: Τα 14 τραγούδια που θα δούμε στον Β' Ημιτελικό

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers