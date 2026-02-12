Βρανά για Μαγγίρα: «Δεν καταλαβαίνετε πόσο γκομενάρα είναι η Μπέττυ - Η Σοφία Βεργκάρα της ψυχής μου»

Ο Ά Ημιτελικός του Sing for Greece 2026 για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision τον ερχόμενο Μάιο ολοκληρώθηκε με 7 τραγούδια να προκρίνονται στον Τελικό της Κυριακής (15/2) και τους παρουσιαστές Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργο Καπουτζίδη να κάνουν το σχεδόν τρίωρο να κυλάει νεράκι.
Οι τρεις τους δε σταμάτησαν να πειράζονται μεταξύ τους, αλλά και με τους 14 υποψηφίους, ενώ αν πρέπει να απομονώσουμε μία στιγμή, αυτή θα ήταν ξεκάθαρα το σημείο λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας του κοινού όταν η Κατερίνα Βρανά διέκοψε την Μπέττυ Μαγγίρα ενώ εκείνη έδινε οδηγίες για το πώς να ψηφίσουμε, για να πει:
Διαβάστε επίσης - Eurovision 2026: Έγινε η κλήρωση - Σε ποιά θέση θα εμφανιστούν οι νικητές του Α' Ημιτελικού στον Τελικό
«Δεν νομίζω ότι εσείς από την τηλεόραση μπορείτε να δείτε πόσο γκομενάρα είναι η Μπέττυ και αυτό που φοράει. Δεν καταλαβαίνετε. Μπορείς να κάνεις μια στροφή; Η Σοφία Βεργκάρα της ψυχής μου είναι η Μπέττυ, να ξέρετε».
Η Μαγγίρα με τη σειρά της χαμογέλασε και της έκανε το χατίρι για «ναζάκια», γυρνώντας στο πλάι και παίρνοντας την κατάλληλη πόζα στην κάμερα.
Και επειδή όπως φάνηκε, αυτό δεν έφτασε στη Βρανά, λίγα λεπτά αργότερα, η Μαγγίρα της έκανε το χατίρι να κάνει μια ολόκληρη στροφή για να δούμε πανοραμικά το φόρεμά της.
Ομολογουμένως η Βρανά δεν ήταν η μόνη που μίλησε με κολακευτικά σχόλια για τη χθεσινή (11/2) εμφάνιση της Μαγγίρα αφού και στο Χ πολλοί χρήστες αποθέωσαν την παρουσιάστρια του Ά Ημιτελικού.
Αποθέωση στο X για Μπέττυ Μαγγίρα: «Είναι θεά - Όντως γκομενάρα»
Μια μικρή γεύση των κολακευτικών σχολίων για την Μπέττυ Μαγγίρα που έπεσαν «βροχή» στο X μπορείτε να πάρετε στη συνέχεια:
Διαβάστε επίσης - Eurovision 2026: Akylas, Evangelia, Marseaux και όλοι οι υποψήφιοι τραγούδησαν το My Number One της Παπαρίζου
- Όσα αλλάζουν από 1η Ιουλίου στα «φθηνά δέματα» από Temu και Shein: Πώς θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής
- Κώστας Μακέδος: Ο «Φούσκας» της ελληνικής βιντεοκασέτας και ο λόγος που εξαφανίστηκε για 20 χρόνια
- H Εύη Δρούτσα σχολιάζει ξανά τη Marseux: «Ήταν καλή αυτή με το "Χάνομαι", τη βοήθησε το παντελόνι»
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως Παρασκευή - Σε ποιες περιοχές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.