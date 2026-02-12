Βρανά για Μαγγίρα: «Δεν καταλαβαίνετε πόσο γκομενάρα είναι η Μπέττυ - Η Σοφία Βεργκάρα της ψυχής μου»

Ο Ά Ημιτελικός του Sing for Greece 2026 για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision τον ερχόμενο Μάιο ολοκληρώθηκε με 7 τραγούδια να προκρίνονται στον Τελικό της Κυριακής (15/2) και τους παρουσιαστές Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργο Καπουτζίδη να κάνουν το σχεδόν τρίωρο να κυλάει νεράκι.

Οι τρεις τους δε σταμάτησαν να πειράζονται μεταξύ τους, αλλά και με τους 14 υποψηφίους, ενώ αν πρέπει να απομονώσουμε μία στιγμή, αυτή θα ήταν ξεκάθαρα το σημείο λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας του κοινού όταν η Κατερίνα Βρανά διέκοψε την Μπέττυ Μαγγίρα ενώ εκείνη έδινε οδηγίες για το πώς να ψηφίσουμε, για να πει:

«Δεν νομίζω ότι εσείς από την τηλεόραση μπορείτε να δείτε πόσο γκομενάρα είναι η Μπέττυ και αυτό που φοράει. Δεν καταλαβαίνετε. Μπορείς να κάνεις μια στροφή; Η Σοφία Βεργκάρα της ψυχής μου είναι η Μπέττυ, να ξέρετε».

Η Μαγγίρα με τη σειρά της χαμογέλασε και της έκανε το χατίρι για «ναζάκια», γυρνώντας στο πλάι και παίρνοντας την κατάλληλη πόζα στην κάμερα.

Και επειδή όπως φάνηκε, αυτό δεν έφτασε στη Βρανά, λίγα λεπτά αργότερα, η Μαγγίρα της έκανε το χατίρι να κάνει μια ολόκληρη στροφή για να δούμε πανοραμικά το φόρεμά της.

Ομολογουμένως η Βρανά δεν ήταν η μόνη που μίλησε με κολακευτικά σχόλια για τη χθεσινή (11/2) εμφάνιση της Μαγγίρα αφού και στο Χ πολλοί χρήστες αποθέωσαν την παρουσιάστρια του Ά Ημιτελικού.

Αποθέωση στο X για Μπέττυ Μαγγίρα: «Είναι θεά - Όντως γκομενάρα»

Μια μικρή γεύση των κολακευτικών σχολίων για την Μπέττυ Μαγγίρα που έπεσαν «βροχή» στο X μπορείτε να πάρετε στη συνέχεια:

#SingForGreece

Η Μπετυ Μαγγιρα αποψε με την εμφανιση αυτη θα μπορουσε ανετα να παρουσιασει και τα φετινα ΟΣΚΑΡ... pic.twitter.com/RXVUtL99xD — deep_για_deep (@Deep697) February 11, 2026

Η κυρία Βρανα αξεπέραστη βέβαια



Αλλά η Μαγγίρα τι κορμάρα είναι αυτή η γυναίκα #singforgreece #eurovisiongr pic.twitter.com/P8zQm6OHiK — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) February 11, 2026

Είναι όντως γκομεναρα η Μαγγιρα #SingForGreece — Ήρθα για τα σχόλια (@irakliscomments) February 11, 2026

Ετσι μπραβο....οι κυριες προηγουνται!!



ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ! #SingForGreece



ΚΟΥΚΛΑΡΑ εισαι μωρη Μπετταρα!!! pic.twitter.com/YK90XnWj2z — 😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) February 11, 2026

Η Μπέτυ Μαγγίρα έχει από τα καλύτερα σώματα στην ελληνική showbiz #SingForGreece — ⚡️HP⚡️ (@AntoniouHarryP) February 11, 2026

Αχχχ αυτό έλειπε πάντως, χιούμορ, Καπουτζίδης, Βρανά και σοου από γυναικάρα Μαγγίρα... κάτι πάει να γίνει #SingForGreece — Καίτη Κολεσίδου Γκιούλμπαμπα (@KaitiKolesidou) February 11, 2026

Η Μαγγίρα είναι θεά πάντως!#SingForGreece — OlgaMarkatou (@ginobilicius) February 11, 2026