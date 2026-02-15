Μενού

Eurovision 2026: Live o Μεγάλος Τελικός του Sing For Greece - Δείτε όλες τις εμφανίσεις

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τον Μεγάλο Τελικό του Sing For Greece για τη Eurovision 2026. 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες, αλλά μόνο ένα τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Η στιγμή για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη έφτασε με τον Μεγάλο Τελικό του Sing For Greece να πραγματοποιείται απόψε Κυριακή (15/2).

Τα 14 τραγούδια που προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό της Τετάρτης (11/2) και τον Β΄ Ημιτελικό της Παρασκευής (13/2) θα παρουσιαστούν εκ νέου στη σκηνή με τους καλλιτέχνες να ελπίζουν στο «εισιτήριο» για τον φετινό 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Sing For Greece - Τελικός: Τα 14 τραγούδια με τη σειρά εμφάνισης στη σκηνή

  1. «YOU & I», STYLIANOS
  2. «Mad About it», D3lta
  3. «Labyrinth», Mikay
  4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  5. «Χάνομαι», Marseaux
  6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
  7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
  8. «Europa», STEFI
  9. «Άλμα», Rosanna Mailan
  10. «Paréa», Evangelia
  11. «ASTEIO», ZAF
  12. «Ferto», Akylas
  13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
  14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ζωντανά τον Μεγάλο Τελικό

 

