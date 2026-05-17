Eurovision 2026: Σπάσανε τα κοντέρ στην τηλεθέαση - Τα αδιανόητα νούμερα που «κλείδωσε» ο Akylas

Το Σάββατο 16 Μαΐου, η Ελλάδα «πάγωσε» τον χρόνο και συντονίστηκε μαζικά στην ΕΡΤ1. Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ της τελευταίας εικοσαετίας, καθηλώνοντας τους τηλεθεατές στους δέκτες τους.

Η prime time ζώνη παραδόθηκε ολοκληρωτικά στον λαμπερό μουσικό διαγωνισμό. Η αγωνία χτύπησε «κόκκινο» και τα μηχανάκια της Nielsen πήραν φωτιά, καταγράφοντας έναν εντυπωσιακό μέσο όρο 72,1% στο δυναμικό κοινό (18-54) και 69,6% στο γενικό σύνολο.

Η ώρα του Ακύλα και η εκτόξευση στην ανακοίνωση

Δύο ήταν οι στιγμές που έκοψαν την ανάσα της χώρας. Η πρώτη σημειώθηκε κατά το τέταρτο της εμφάνισης του Ακύλα στη σκηνή, όπου το δυναμικό κοινό εκτινάχθηκε στο 74,8%, ενώ στο σύνολο του κοινού άγγιξε το 68,6%.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026 - Τελικός: Νικήτρια η Βουλγαρία - Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Akyla

Σύμφωνα με το zappit.gr, το απόλυτο τηλεοπτικό «κραχ» όμως ήρθε στο τέταρτο της ανακοίνωσης του μεγάλου νικητή. Εκεί, η τηλεθέαση σκαρφάλωσε στο αδιανόητο 83,8% στο δυναμικό κοινό και στο 82,6% στο γενικό σύνολο, θυμίζοντας εποχές παλαιών, χρυσών εποχών της κρατικής τηλεόρασης, όπου η ΕΡΤ έπαιζε χωρίς αντίπαλο.

Το limit up της τελευταίας δεκαετίας (2015 – 2025)

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της φετινής επιτυχίας, αρκεί μια ματιά στα νούμερα της προηγούμενης δεκαετίας. Μέχρι χθες, η καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών ανήκε στην Klavdia (2025) με 73,3% στο δυναμικό και στη Μαρίνα Σάττι (2024) με 71,6%. Ο Ακύλας και η φετινή παραγωγή κατάφεραν να σπάσουν αυτό το «ταβάνι», αφήνοντας χιλιόμετρα πίσω τις παλαιότερες συμμετοχές.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Ποιες ήταν οι 10 χώρες που ψήφισε η ελληνική επιτροπή

Αναλυτικά ο χάρτης της τηλεθέασης των τελικών (Γενικό Σύνολο – Δυναμικό Κοινό):

2026 – Ακύλας: 69,6% – 72,1% (Ιστορική Άνοδος)

2025 – Κλαυδία: 70,9% – 73,3%

2024 – Μαρίνα Σάττι: 68,6% – 71,6%

2023 – Βίκτωρ Βερνίκος: 35,2% – 36,8% (Το ιστορικό χαμηλό)

2022 – Αμάντα: 52,1% – 54,9%

2021 – Στεφανία: 50,2% – 55,2%

2019 – Κατερίνα Ντούσκα: 50,9% – 53,2%

2018 – Γιάννα Τερζή: 47,9% – 53,3%

2017 – Demy: 51,2% – 54,9%

2016 – Argo: 31,3% – 39,8%

2015 – Μαρία Έλενα Κυριάκου: 53,9% – 61,7%