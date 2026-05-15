Eurovision 2026: Τι θα παίξει η τηλεόραση στις χώρες που μποϋκοτάρουν τον διαγωνισμό

Οι σταθμοί στις πέντε χώρες που φέτος θα μποϋκοτάρουν τη Eurovision λόγω της συμπερίληψης του Ισραήλ στον διαγωνισμό, θα αναμεταδώσουν αντ’ αυτού σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού έχει γίνει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο αμφιλεγόμενος, καθώς, τη στιγμή που απέκλεισε τη Ρωσία λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία, συνεχίζει να φιλοξενεί το Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στα Παλαιστινιακά εδάφη.

Φέτος, τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισλανδία, που παραδοσιακά μετέδιδαν τον διαγωνισμό, αποφάσισαν να μην συμμετέχουν φέτος σε αυτόν.

Eurovision 2026 - Γενοκτονία στο γυαλί

Ο διαγωνιζόμενος για το σιωνιστικό κράτος, Νόαμ Μπετάν δέχτηκε έντονες αποδοκιμασίες από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές όταν τραγουδούσε στον ημιτελικό την Τρίτης στη Βιένη, που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση.

Το ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE ανακοίνωσε ότι αντ’ αυτού θα μεταδώσει ένα επεισόδιο από την κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990 "Father Ted" στην οποία ένας κακότυχος καθολικός ιερέας και ένας συνάδελφός του επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν στην Ιρλανδία στη Eurovision με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα κερδίσει ξανά και δεν θα αναγκαστεί να επωμιστεί το κόστος της διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Η Ιρλανδία κέρδισε τον διαγωνισμό τέσσερις φορές τη δεκαετία του 1990.

Η απόφαση του RTE να μεταδώσει το επεισόδιο επικρίθηκε σφοδρά από έναν από τους δημιουργούς της σειράς. Ο Γκράχαμ Λίνεχαμ, δηλωμένος σιωνιστής, δήλωσε μέσω Χ ότι του προκαλεί αποστροφή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το επεισόδιο και κατηγόρησε το RTE για αντισημιτισμό, μία αφηγηματική που χρησιμοποιείται κατά κόρον για να αποσιωπήσει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Οι τηλεθεατές στην Ισπανία θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα εναλλακτικό σόου με Ισπανούς μουσικούς όπως οι πρώην φιναλίστ της Eurovision Σανέλ και Ραφαέλ.

Η διευθύντρια περιεχομένου του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου TVE Άνα Μαρία Μπόρδας δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς θα μεταδοθεί ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας του ΟΗΕ για την Ειρηνική Συμβίωση.

Το σλοβενικό δίκτυο RTV θα μεταδώσει σειρά ντοκιμαντέρ για τη σύγκρουση στη Γάζα με τίτλο «Φωνές της Παλαιστίνης», δήλωσε η Νατάλια Γκόρτσακ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η Ολλανδία και η Ισλανδία θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό παρόλο που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.

«Θα το μεταδώσουμε με ισλανδικό σχολιασμό. Συνεχίζει να είναι δημοφιλές πρόγραμμα στην Ισλανδία, και μεταδίδεται εδώ για πολύ καιρό, και όταν συμμετέχουμε και όταν όχι», δήλωσε εκπρόσωπος του ισλανδικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου RUV.

Το ολλανδικό δίκτυο δήλωσε ότι είναι καθήκον του να καταστήσει σημαντικά γεγονότα διαθέσιμα στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Κάποιοι έχουν δηλώσει ότι η απόφαση να μεταδοθεί το σόου υπονομεύει το μποϊκοτάζ.

Ακόμα και σε χώρες που συμμετέχουν, αυτοί που είναι αντίθετοι στην παρουσία του Ισραήλ πραγματοποιούν τις δικές τους διαδηλώσεις.

Στο Βέλγιο, οι διοργανωτές ενός εναλλακτικού φεστιβάλ που μαγνητοσκοπήθηκε αυτή την εβδομάδα ενθαρρύνουν τον κόσμο να δει τη δική τους εκδήλωση αντί της Eurovision.