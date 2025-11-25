Ευλαμπία Ρέβη: «Δεν έχω μετανιώσει για το Όπου υπάρχει Ελλάδα - Με τον Γιώργο Κουρδή είμαστε σαν αδέλφια»

Η Ευλαμπία Ρέβη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star για τις αλλαγές που έγιναν στις αρχές της σεζόν στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» που είχε ως αποτέλεσμα η ίδια και ο συνεργάτης της, Γιώργος Κουρδής να στείλουν αγωγή κατά του ΣΚΑΪ.

«Έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά είμαι σε στούντιο κανονικά, τα έχουν πει και οι δικηγόροι μου, οπότε το βίωσα άσχημα, αλλά έχει πάρει πια τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν ήταν ευχάριστο αυτό, ξαφνικά δηλαδή να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.

Δεν θα πάω να χαρακτηρίσω τίποτα, έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους στην ΕΣΗΕΑ, τις γυναίκες που ήταν δίπλα μου και είναι δίπλα μου και έχουν βιώσει παρόμοια κατάσταση στη ζωή τους», είπε αρχικά η γνωστή δημοσιογράφος.

Τόνισε δε ότι «αυτή τη στιγμή θέλω να αφοσιωθώ στο κομμάτι της εγκυμοσύνης μου, που είναι κάτι που θέλαμε πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν» και ότι «μπορεί να μην είναι θέμα εργοδότη ο σεβασμός στη μητρότητα, αλλά κάτι άλλο».

«Δεν έχω μετανιώσει για το "Όπου υπάρχει Ελλάδα" γιατί αυτό που κάναμε ήταν σπουδαίο μαζί με τον Γιώργο Κουρδή. Θα το ξαναέκανα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Αλαφούζο για την ευκαιρία που μας έδωσε.

Με τον Γιώργο είμαστε σαν αδέλφια, είναι ένας άνθρωπος που έχουμε περάσει όλο αυτό μαζί», κατέληξε η Ευλαμπία Ρέβη.