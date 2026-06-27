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Φαίη Σκορδά: Τι τηλεθέαση έκανε χθες (26/6) το φινάλε του Buongiorno

Τι τηλεθέαση έκανε χθες Παρασκευή (26/6) το τελευταίο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά στο Mega. Σε ποια κατηγορία κοινού πήρε την πρωτιά.

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Φαίη Σκορδά Buongiorno
Φαίη Σκορδά: Buongiorno | Mega
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Τίτλοι τέλους έπεσαν χθες Παρασκευή (26/6) για το Buongiorno μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Mega η εκπομπή να μη συνεχίσει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και η χρονιά έκλεισε με πρωτιά στη τηλεθέαση για τη Φαίη Σκορδά.

Αναλυτικότερα το Buongiorno τερμάτισε πρώτο στο δυναμικό κοινό με 10,9% και τρίτο στο γενικό σύνολο με 10,8%. 

Όσον αφορά το Δυναμικό Κοινό, στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Πρωινό με 9,8%, στην τρίτη το Breakfast@Star με 7,6%, στην 4η θέση βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 7,4%, στην 5η το 10 Παντού με 6,4% και στην 6η θέση η Super Κατερίνα με 5,5%.

Στο Γενικό Σύνολο πρώτοι ήρθαν οι Αταίριαστοι με 16,5%, δεύτερο το Πρωινό με 12,9% και τρίτο (όπως είπαμε παραπάνω) το Buongiorno με 10,8%.

Ακολούθησαν το 10 Παντού, το Breakfast@Star και η Super Κατερίνα με 8,8%, 7,2% και 7% αντίστοιχα. 

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