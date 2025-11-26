Φάρμα αποχώρηση: Μετά τη Βαλεντίνα, ο Βασίλης - «Τον βλάκα εδώ δεν μπορείς να τον αποφύγεις, εμένα με έφαγε»

Ο Βασίλης Πούλος αποχώρησε από τη Φάρμα το βράδυ της Τρίτης (25/11) ύστερα από μια δύσκολη μονομαχία με τον Βάγγο Μανουηλίδη υπό τον ήχο των συνθημάτων που ακούγονταν από την κερκίδα.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και οι εντάσεις με τον Δημήτρη να φωνάζει στον Βάγγο όταν στη δεύτερη δοκιμασία πέταξε το πριόνι κάτω, ενώ στη διαφωνία τους αναμείχθηκε και ο Λευτέρης που σχολίασε:

«Μιλήστε λίγο σαν τους ανθρώπους, για το Θεό. Ενώ τα παιδιά κάτω μονομαχούνε και δίνουν την ψυχή τους, να πει ο άλλος τη μαλ... του για να το παίξει καμπόσος. Λίγα λόγια για το Θεό».

«Ελπίζω να μην ξαναεπιτρέψω στον εαυτό μου να αφεθώ σε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτό που έγινε στον εξώστη», ανέφερε στη συνέχεια ο Βάγγος σχετικά με όσα έγιναν. «Είχε μείνει λίγο ακόμα και το μόνο που θέλω είναι να πάρω τις ασυλίες. Και να τους καρφώνω όλους έναν έναν σαν τα καρφιά στον Αχυρώνα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Φάρμα - Βασίλης: «Τις τελευταίες μέρες δεν ήμουν καλά, αυτό με έφαγε»

Κατά την αποχώρησή του ο Βασίλης Πούλος δήλωσε:

«Με άλλο κίνητρο ήρθαμε. Στην πορεία άλλαξε…όχι, άλλαξε. Το ίδιο παρέμεινε. Παρ’ όλα αυτά, το ότι γνώρισα έναν άνθρωπο, αυτή τη Ζωή, μου έκανε πιο όμορφο το ταξίδι. Ήταν κουράγιο. Σε δύσκολες μέρες που σκεφτόμουνα, επειδή υπήρξε και πείνα… το να σου δίνει κάποιος το φαΐ του είναι πολύ συγκινητικό.

Και στο τέλος της ημέρας να έχεις κάποιον να μιλάς, να εμπιστευτείς, να ξέρεις ότι θα μείνει μεταξύ σας. Παρ’ όλα αυτά, γεμάτος. Έπαιξα πολλές δοκιμασίες. Γι’ αυτό ήρθα, αυτό με εξιτάρει. Οι δοκιμασίες, να παίξω. Σαν gamer, όταν βλέπω μια πίστα θέλω να τη διαβάσω και να την παίξω.

Οι δοκιμασίες ήταν δύσκολες, αλλά όχι για μένα. Δεν μου δυσκόλευαν τη ζωή. Η συμβίωση είναι πραγματικά πολύ κουραστικό πράγμα. Θέλει βαρύ στομάχι, διότι όλοι εδώ πέρα έχουν έναν στόχο.

Απλά μερικές φορές ο τρόπος που θα φτάσουν στον στόχο βαραίνει τους υπόλοιπους. Εκεί το έχασα. Τις τελευταίες μέρες δεν ήμουν καλά, αυτό με έφαγε.

Ένας λοχαγός μου είχε πει "στον έξω κόσμο όταν δεις έναν βλάκα, μπορείς να τον αποφύγεις". Στον στρατό και εδώ στη Φάρμα τον έχεις κάθε μέρα στη μούρη σου. Αυτό πρέπει να το μάθεις και να το ζήσεις. Αλλιώς θα σε φάει. Εμένα με έφαγε».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (24/11) από τη Φάρμα αποχώρησε η Βαλεντίνα και πλέον μένουν 8 farmers στον δρόμο για τον τελικό του ριάλιτι του Star όπου μόνο ένας θα αναδειχθεί νικητής και θα κερδίσει τα 50.000 ευρώ.