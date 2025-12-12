First Dates: Τσακώθηκαν για το ποιος θα πληρώσει - «Η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας της σχέσης μας»

Στο χθεσινό (11/12) επεισόδιο του First Dates καλά έφαγαν, καλά ήπιαν, αλλά όλο το υπόλοιπο ραντεβού ανάμεσα στην Άντα και τον Κωνσταντίνο αποδείχθηκε φιάσκο, αφού τα «καρφιά» έδιναν και έπαιρναν, ενώ στο τέλος τσακώθηκαν κιόλας.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το αν θα πληρώσουν μαζί ή χωριστά με την Άντα και τον Κωνσταντίνο να διαφωνούν έντονα και τελικά η Άντα να σηκώνεται και να φεύγει από το τραπέζι, σχολιάζοντας πως «η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας της σχέσης μας» και τον Κωνσταντίνο να της απαντά: «δεν φοράς παντελόνια».

Μάλιστα, στην προσωπική της συνέντευξη η Άντα σχολίασε πως το ραντεβού ήταν από την αρχή «όλο red flags», ενώ ο Κωνσταντίνος μονολόγησε «εμένα βρήκε να κοροϊδέψει;».

Ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο παικτών με αφορμή τον λογαριασμό που έφερε και τη ρήξη μεταξύ τους:

Α: Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;

Κ: Εσύ δεν το είπες ότι θα πληρώσεις; Είπες θα το πληρώσεις το τραπέζι;

Α: Φυσικά, θα στο πληρώσω εγώ.

Κ: Άρα, είσαι διπρόσωπη.

Α: Τι είμαι;

Κ: Διπρόσωπη, έχεις δύο κατευθύνσεις.

Α: Γιατί; Δεν κατάλαβα. Τι είμαι; Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσει η κοπέλα, γιατί η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας της σχέσης μας. Έλα αγόρι μου, γεια σου.

Κ: Δεν το νομίζω, δεν φοράς παντελόνια.