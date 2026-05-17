Φορτισμένος ο Akylas στην επιστροφή του: «Ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε, ξαφνικά θα φύγει»

Επιστροφή στην Αθήνα με κομμένα τα φτερά για τον Akyla ο οποίος έδωσε το 200% του εαυτού του για να φέρει την πρωτιά της Eurovision στην Ελλάδα. Η χώρα μας τερμάτισε τελικά στη 10η θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Κατά την επιστροφή του μαζί με ολόκληρη την ελληνική αποστολή στη Βιέννη, ο Akylas δεν έκρυψε ότι είναι συναισθηματικά φορτισμένος λέγοντας το δικό του ευχαριστώ στον κόσμο που τον στήριξε και έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.

«Ήταν απίστευτο, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Είμαι συναισθηματικά φορτισμένος…

Το βράδυ ήταν λίγο δύσκολα, γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό ότι ξαφνικά θα φύγει.

Αλλά η αγάπη του κόσμου… Συγγνώμη, μου είναι λίγο δύσκολο! Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη, μου έλεγαν όλοι ευχαριστώ… Εγώ σας ευχαριστώ!», είπε συγκινημένος ο Akylas.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Σπάσανε τα κοντέρ στην τηλεθέαση - Τα αδιανόητα νούμερα που «κλείδωσε» ο Akylas

«Αξίζαμε να πάμε λίγο παραπάνω», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Καπουτζίδης που μαζί με τη Μαρία Κοζάκου ήταν οι σχολιαστές της μετάδοσης του διαγωνισμού για την ΕΡΤ.

«Περιμέναμε και καλύτερο televoting και επίσης από κάποιες επιτροπές που δεν πήραμε κάτι μας ξάφνιασε. Βέβαια το televoting ήταν το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το συστημα», είπε και συνεχίζοντας αναφέρθηκε στη σημαντική πορεία του Akyla.