Φως στο Τούνελ: Υπερπαραγωγή το νέο trailer με σκηνές crime και ψυχολογικού θρίλερ - Νικολούλη is back

Κυκλοφόρησε το trailer για τον νέο κύκλο του «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, το οποίο επιστρέφει στη συχνότητα του Mega. Το βίντεο ανέβηκε στα social media της Αγγελικής Νικολούλη, με τις σκηνές αυτού να θυμίζουν ψυχολογικό θρίλερ και crime σειρά του Netflix.

Διαβάστε επίσης: Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν αυτός που είχε κάνει ορθοφωνία στην Αγγελική Νικολούλη

Το βίντεο ξεκινάει δείχνοντας μία λάμπα, ένα όπλο και μία ομάδα ερευνητών που συλλέγουν στοιχεία, ενώ ακούγεται το τραγούδι του Νιλ Ντάιαμοντ «And the Grass Won’t Pay No Mind».

Ένας άνδρας ανεβαίνει μία σκάλα, το ακουστικό σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο πέφτει και αιωρείται. Μόνο που στην άλλη γραμμή βρίσκεται η Αγγελική Νικολούλη, η οποία κοιτάζει με νόημα την κάμερα.

Στο trailer δεν αναφέρεται πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Φως στο Τούνελ», ωστόσο οι φανς της εκπομπής και της έμπειρης παρουσιάστριας ανυπομονούν να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες.



