Φωτεινή Πετρογιάννη: Πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της - «Είχε ταλαιπωρηθεί με μία ασθένεια»

Η Φωτεινή Πετρογιάννη απουσιάζει σήμερα Τετάρτη (15/10) από το Πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας, στην έναρξη της εκπομπής, γνωστοποίησε ότι χθες πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της δημοσιογράφου.

Διαβάστε ακόμα - Γρηγόρης Βαλτινός: «Προσπαθώ χρόνια να εξοικειωθώ με τον θάνατο»

«Σήμερα στην παρέα μας δεν είναι η Φωτεινή μας. Η Φωτεινή, χθες το μεσημέρι μετά τη λήξη της εκπομπής, έχασε τον μπαμπά της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα, είχε ταλαιπωρηθεί με μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Αυτά είναι και προσωπικά δεδομένα και δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε λεπτομέρειες.

Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του στην Τήνο, το καλοκαίρι, που ήμασταν εκεί λίγοι καλοί φίλοι και χαρήκαμε με την χαρά της Φωτεινής.

Άρα, έζησε το εγγόνι του, έζησε τα βαφτίσια. Δεν ήταν κάτι που περίμεναν, ήταν ξαφνικό και χθες το μεσημέρι στο σπίτι, την ώρα του φαγητού, έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Τα συλλυπητήρια μας στην Φωτεινή και δημόσια. Η σκέψη μας είναι με τη Φωτεινή αυτές τις ώρες, είναι προφανές αυτό. Εμένα είναι φίλη μου χρόνια έτσι κι αλλιώς, δεν είναι συνεργάτις, αλλά φίλη μου. Έχουμε κάνει παρέα, διακοπές, χαρές, λύπες, όλα μαζί.

Η κηδεία θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα αύριο, στην Εύβοια και η Φωτεινή μας θα γυρίσει όποτε αισθανθεί έτοιμη στο πόστο της που την περιμένει. Συλλυπητήρια από όλους μας», ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.