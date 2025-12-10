Φωτιά στα τηλεοπτικά πλατό μετά το ξέσπασμα Μαγγίρα: Όλη η αλήθεια για τους «φορετούς» στις εκπομπές

Eλλείψει ενδιαφέρουσας θεματολογίας και με τους αστέρες (τηλεοπτικούς και μη) να κλείνουν βαλίτσες για εορταστικούς προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδος, εδώ και μια εβδομάδα η ελληνική τηλεόραση «στροβιλίζεται» γύρω από τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα για επιβαλλόμενα πρόσωπα στις εκπομπές. Δηλώσεις τις οποίες η έμπειρη παρουσιάστρια αναγκάστηκε στην πορεία να συγκεκριμενοποιήσει. «Όταν μου φέρεις δίπλα μου κάποιον που δεν αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα χαθεί η απόδοση;» αναρωτήθηκε η περφόμερ καλεσμένη.

«Έγινε αυτό στο I Love ΣουΚου;», τη ρώτησε ανοιχτά ο Νίκος Συρίγος, με την Μπέττυ Μαγγίρα να του απαντάει ανοιχτά: «Εν μέρει ναι. Μπορεί να ήρθε ένα πρόσωπο που εγώ να μην το επιθυμούσα, επέμενε το κανάλι». Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε στο «Happy Day» ότι επρόκειτο για το Τζο Κουτσοκώστα με την ραδιοφωνική παραγωγό να απαντά στη συνέχεια με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram που κατέληγε «Τουλάχιστον πλέον παραδέχεσαι ξεκάθαρα ότι δεν με ήθελες δίπλα σου στο πάνελ και σου “φορτώθηκα”». Υπήρξε ανταπάντηση της Μαγγίρα που μεταξύ άλλων ανέφερε: «Κακώς στοχοποιήθηκε η κοπέλα αυτή, γιατί ίσως είναι και η μόνη που δε φταίει. Καλά Χριστούγεννα…

Και τέλος, αν της δόθηκε χρόνος ή αν υπήρξα δοτική μαζί της, όπως ισχυρίζεται, ας μιλήσουν άλλοι για μένα. Αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι, όλα τα παιδιά που απαρτίζανε την εκπομπή». Τη σκυτάλη πήρε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για να πει πως εκείνου σε εκπομπή του είχε «φορεθεί» συνεργάτιδα της Μαγγίρα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή που παραδέχθηκε και εκείνη πως της είχε επιβληθεί πρόσωπο για να περάσει η σκυτάλη σε μια μεγάλη συζήτηση για επιβαλλόμενους παρουσιαστές από τους ίδιους τους καναλάρχες.

Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια; Προφανώς η διοίκηση ενός τηλεοπτικού σταθμού εντεταλμένη από την ιδιοκτησία μπορεί να επιλέγει συνεργάτες εκπομπών. Από ‘κει και πέρα το brand name του εκάστοτε παρουσιαστή αλλά και οι εκάστοτε συνθήκες καθορίζουν την ποσόστωση.

Τα ονόματα της λεγόμενης «πρώτης γραμμής» έχουν τον κυρίαρχο λόγο στη σύνθεση των συνεργατών και μάλιστα πολλές φορές αυτό ζητούν να αποτυπωθεί και γραπτώς στα συμβόλαιά τους. Αντίθετα στους new entry παρουσιαστές το κανάλι επιλέγει σχεδόν αποκλειστικά τη στελέχωση της εκπομπής. Προφανώς στη μεγάλη μεσαία κατηγορία υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση και οι δύο πλευρές συναποφασίζουν οπότε η τελική σύνθεση της ομάδας είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Ωστόσο υπάρχουν και οι ιδιάζουσες συνθήκες: Πολύ μεγάλα ονόματα έχουν δεχθεί συνεργάτες με «άνωθεν εντολές» για την εύνοια της διοίκησης πολλώ δε μάλλον όταν τα συμβόλαια πλησιάζουν στις λήξεις τους.

Έχει συμβεί και το αντίθετο: Μικρού βεληνεκούς ονόματα πήραν το ρίσκο και «στύλωσαν τα πόδια» σε επιλογές των καναλιών τους με αποτέλεσμα να γίνουν πιο σεβαστοί και να αποκτήσουν ισχύ ή να δουν την πόρτα της εξόδου. Εν κατακλείδι η τηλεόραση εν μέρει είναι και σε αυτό μια μικρογραφία της κοινωνίας. Υπάρχουν και τα «βύσματα» αλλά και αυτοί που τα κατάφεραν με τις δικές τους δυνάμεις.