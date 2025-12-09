Προβληματισμός και αλλαγές για την Τσολάκη στον ΑΝΤ1 - Έπεσε κι άλλο η τηλεθέαση

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον ΑΝΤ1 για την πορεία της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Παρά την αλλαγή αρχισυνταξίας που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την Ευφημία Δήμου να διαδέχεται τη Γωγώ Σαμπάνη το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με την Ελένη Τσολάκη όχι μόνο δεν ανέκαμψε στους πίνακες τηλεθέασης αλλά παρουσιάζει και περαιτέρω πτωτική πορεία.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου το πρωινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα έκανε αρνητικό ρεκόρ με τηλεθέαση 6,1% στο σύνολο του κοινού και 4,8% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 – 54. (Καθαρά νούμερα τηλεθέασης).

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου η εκπομπή κατέγραψε και πάλι χαμηλές πτήσεις σύμφωνα με τα μεικτά νούμερα τηλεθέασης (συμπεριλαμβάνονται τα διαφημιστικά διαλλείματα) καταγράφοντας 7,1% στο σύνολο του κοινού και 5,3% στο δυναμικό. Την ίδια στιγμή οι ενισχύσεις στο πάνελ με γκεστ εμφανίσεις συνεχίζονται. Το Σαββατοκύριακο που τελείωσε (6-7/12) στο τραπέζι της εκπομπής φιλοξενήθηκε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Δημήτρης Μηλιόγλου που στο παρελθόν στο Open ήταν μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής που παρουσίαζε τότε η Ελένη Τσολάκη.

Ο χρόνος πλέον πιέζει καθώς στον σταθμό δεν έχουν φθάσει τα επιθυμητά αποτελέσματα για να καταστεί ανταγωνιστική η εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Από την άλλη βέβαια δεν επιβεβαιώνονται και σε καμία περίπτωση οι φήμες που μιλούν για πρόωρη ολοκλήρωση του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» στο τέλος του χρόνου.

