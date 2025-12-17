Φουλ στις εκπλήξεις ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 - Τα 2 ηχηρά ονόματα στο τραπέζι για guest

Πυρετωδώς εργάζονται στον ΑΝΤ1 για τον μεγάλο τηλεμαραθώνιο αγάπης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου υπό τον τίτλο «ΑΝΤ1 Είμαστε ένα» και δωρεές που θα κατευθυνθούν σε ιδρύματα για τα παιδιά. Την επιμέλεια του τηλεμαραθωνίου έχει ο Βαγγέλης Περρής που πραγματοποιεί πυρετώδεις συσκέψεις με τους συνεργάτες του στα Σπάτα. Τα νεότερα δεδομένα είναι πως ο κύκλος των προσώπων που θα φιλοξενήσει ο ΑΝΤ1 ανοίγει και θα συμπεριλαμβάνονται και πρόσωπα που μπορεί τώρα να μην βρίσκονται στο κανάλι του Αμαρουσίου έχουν συνδεθεί όμως με αυτό στο παρελθόν.

Πολλοί θα εμφανιστούν μέσω βίντεο ενώ κάποιοι θα έχουν ζωντανή παρουσία στις εκπομπές αλλά και στην βραδινή εκδοχή στην κορύφωση της ημέρας με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Όσον αφορά στον τελευταίο θα φιλοξενήσει το βράδυ στο πλατό τον Γιώργο Λιάγκα ενώ ο ίδιος θα βγει το πρωί μέσω ζωντανής σύνδεσης στο «Πρωινό». Δυο ηχηρά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων του ΑΝΤ1 για να έχουν μια συμμετοχή στο μεγάλο φιλανθρωπικό γεγονός και φυσικά σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν την ιστορία της πρωινής ζώνης και όχι μόνο του καναλιού του Αμαρουσίου. Είναι η Ρούλα Κορομηλά και η Ελένη Μενεγάκη. Και οι δύο βέβαια έχουν απόλυτη σχέση και με τη συγκεκριμένη τυπολογία εκπομπής.

Η Ρούλα Κορομηλά ήταν η πρώτη παρουσιάστρια τηλεμαραθώνιου στην Ελλάδα το 1996 στο Mega με συνεργάτη τον Βαγγέλη Περρή ενώ και η Ελένη Μενεγάκη έχει ασχοληθεί ενεργά με τηλεμαραθωνίους με τελευταία εμπλοκή στον τηλεμαραθώνιο του 2017 που έγινε στην ΕΡΤ και παρουσίασε ένα κομμάτι του. Η Ζέτα Μακρυπούλια θα δώσει «παρών» στον τηλεμαραθώνιο μέσω του μαγνητοσκοπημένου «Rouk Zouk» που θα προσαρμοστεί στο κλίμα της ημέρας ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι απούσα από το βραδινό κομμάτι καθώς θα απουσιάζει σε ταξίδι στο εξωτερικό.