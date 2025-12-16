Ρεκόρ τηλεθέασης για τη σειρά μυθοπλασίας «ΡΙΦΙΦΙ» - Πότε θα δούμε το 2ο επεισόδιο

Ρεκόρ τηλεθέασης κατέγραψε στην πρεμιέρα της, τη Δευτέρα 15/12, η νέα σειρά μυθοπλασίας «ΡΙΦΙΦΙ» της COSMOTE TV. Το «ΡΙΦΙΦΙ» αποτελεί την παραγωγή με τα περισσότερα views σε πρεμιέρα original σειράς στην ιστορία της streaming πλατφόρμας, τόσο στο κανάλι προβολής της (COSMOTE CINEMA 1) όσο και στην On Demand υπηρεσία, με το κοινό να τη μετατρέπει σε social media trend.

Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από τη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992.

Το «ΡΙΦΙΦΙ» προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23:00 στο COSMOTE CINEMA 1, ενώ αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς είναι διαθέσιμο Οn Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Τι θα δούμε στο 2ο επεισόδιο της σειράς

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς (Δευτέρα 22/12, 23:00, COSMOTE CINEMA 1), η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη) συναντιέται με τον Νίκο (Βασίλη Χαραλαμπόπουλο), τον Βάκη (Πάνο Βλάχο) και τον Μιχάλη (Προμηθέα Αλειφερόπουλο) και τους εξηγεί τον λόγο που τους προσέγγισε, δίνοντάς τους διορία να της απαντήσουν στην πρόταση που τους έκανε.

Εν αναμονή της απόφασής τους, βρίσκεται με τον Μανώλη (Χρήστο Χατζηπαναγιώτη), ωστόσο η συζήτησή τους διακόπτεται απρόσμενα από την εμφάνιση ενός γνώριμου άνδρα, ο οποίος ζητά να συμμετάσχει στο σχέδιο της Όλγας.