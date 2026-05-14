Γαϊτάνος για τον Ημιτελικό της Eurovision 2026: «Υπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, αναίσχυντες και πρόστυχες»

Ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε στην κάμερα του Happy Day με αφορμή την παράσταση «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης» στην οποία συμμετέχει στις 20 Μαίου και σχολίασε όσα είδε στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, ενώ απάντησε και στα σχόλια της εκπομπής Real View, σύμφωνα με τα οποία οι δηλώσεις του για τον Χριστό είναι επικίνδυνες.

«Παρακολούθησα ένα μέρος του Α' ημιτελικού και είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχανε κάποια, ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες.

Δυστυχώς υπήρχανε και δαιμονικές παρουσίες, και αναίσχυντες, και πρόστυχες. Ταλαίπωρα παιδιά που βγαίνουν εκεί ενώ δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι.

Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με αναίσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης, τόση τσιρίδα τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά, νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαίους θα τους πουν», δήλωσε ο Πέτρος Γαϊτάνος για τον Α' Ημιτελικό της Eurovision.

Όσον αφορά τα αρνητικά σχόλια του Real View για τις δηλώσεις του, ο γνωστός καλλιτέχνης απάντησε:

«Είναι επικίνδυνο να μιλάει κανείς για τον Χριστό; Καρδούλα μου όμορφη, ο άνθρωπος που δεν θέλει τον Χριστό αισθάνεται να ελέγχεται και αισθάνεται να φοβάται. Τρέμει τον Χριστό ο άνθρωπος που δεν τον θέλει, γιατί επιλέγει δυστυχώς τον διάβολο».