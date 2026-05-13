Πέτρος Γαϊτάνος για Akyla: «Και ο Ιούδας ένας φτωχός άνθρωπος ήταν»

Ο Πέτρος Γαϊτάνος ήταν χθες (12/5) καλεσμένος στο The 2Night Show και πάνω στη συζήτηση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε για τον Akyla, λέγοντας πως τον εκτιμά και τον θαυμάζει επειδή είναι ένα παιδί που έχει περάσει δύσκολα και μέχρι πρόσφατα τραγουδούσε στο δρόμο, με τον Γαϊτάνο να απαντάει:

«Και ο Ιούδας ένας φτωχός άνθρωπος ήταν. Δεν προσπαθώ να συγκρίνω τίποτα. Οι λόγοι του να δικαιολογήσουμε κάποιες φορές την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά και δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση. Όλο μαζί είναι ενδιαφέρον, μια ωραία γιορτή.

Συγχώρεσέ με, αλλά δεν μπορώ να βλέπω - κάποιοι θα ενοχληθούν με αυτό - έναν άντρα με μούσι, ντυμένο γυναίκα πόρνη, με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες. Αυτό είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη».

«Δεν είναι δικαίωμα η αμαρτία. Δεν μιλάω για κανέναν συγκεκριμένο και δεν μου αρέσει να μιλώ για πρόσωπα. Μιλάω γενικότερα γι’ αυτή τη λύσσα δόξας που βγαίνει μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ωραίο…

Δεν μπορείς να βλέπεις έναν άντρα που είναι 1/4 άντρας, 1/4 γυναίκα, 1/4 ουδέτερο, το άλλο 1/4 τραπεζάκι. Δεν γίνεται. Αυτό όλο είναι μια κατάσταση νοσηρή. Όταν αυτό στηρίζεται και προβάλλεται, συγχώρεσέ με, εγώ δεν μπορώ να το θεωρήσω καλό», ανέφερε ο Πέτρος Γαϊτάνος.