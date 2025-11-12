Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ με δύο κλικ τα επεισόδια 1 - 8 της σειράς του Mega

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο το «Μια Νύχτα Μόνο» με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο κέντρισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, trendαροντας στο X και αποσπώντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης με αποτέλεσμα η σειρά του Mega να κοντράρεται με τις υπόλοιπες σειρές της μυθοπλασίας που προβάλλονται στην prime time ζώνη.

Η πορεία του Μια Νύχτα Μόνο στους πίνακες τηλεθέασης τις δύο τελευταίες εβδομάδες ήταν ανοδική με αποτέλεσμα τα επεισόδια 7 και 8 που προβλήθηκαν προχτές Δευτέρα (10/11) και χθες Τρίτη (11/11) αντίστοιχα να χτυπήσουν ξεκάθαρη πρωτιά και στις δύο κατηγορίες κοινού.

Διαβάστε επίσης - Μία Νύχτα Μόνο: Ολόκληρο το τραγούδι της σειράς του Mega στην πρώτη εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη

Για όσους λοιπόν έχασαν τα δύο «τελευταία» - πιο πρόσφατα επεισόδια της σειράς ή για όσους θέλουν να ξανα-δουν πώς ξεκίνησε η ιστορία της Αρετής (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) και του Οδυσσέα (Δημήτρη Λάλος) από το πρώτο επεισόδιο, το Reader.gr συγκέντρωσε παρακάτω τα links για όλα τα επεισόδια που έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής από το Mega.

Όλα τα επεισόδια από το 1ο διπλό επεισόδιο που προβλήθηκε το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου (1/11) μέχρι και το 8ο επεισόδιο που προβλήθηκε χθες Τρίτη (11/11) είναι διαθέσιμα εδώ στην επίσημη σελίδα της σειράς στο Web TV του Mega.

Να σημειωθεί ότι το επεισόδιο 1, το επεισόδιο 2 και το επεισόδιο 3 του Μια Νύχτα Μόνο έχουν ανέβει και στο κανάλι του Mega στο YouTube.

Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε τα επεισόδια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 της σειράς

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε το link για κάθε επεισόδιο της σειράς μαζί με την περίληψη του κάθε επεισοδίου από το Mega.

Επεισόδια 1 & 2

Η Αρετή, βραβευμένη αρχιτέκτων στην κατασκευαστική εταιρία ERGAN, έχει χάσει τον σύζυγό της και μεγαλώνει μόνη τον 8χρονο γιο της, Πετράκη, ο οποίος πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Για την επέμβαση που θα σώσει την ζωή του παιδιού της, χρειάζεται να εξασφαλίσει άμεσα ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό.

Απευθύνεται στον επιχειρηματία πεθερό της, Πέτρο Νταγιάννο -ο οποίος την θεωρεί υπεύθυνη για τον θάνατο του γιου του- και αρνείται να βοηθήσει. Ο χρόνος πιέζει, οι προσπάθειες της να μαζέψει τα χρήματα καταλήγουν άκαρπες και αναγκάζεται να ζητήσει δάνειο από τον εργοδότη της, τον Οδυσσέα Χαριτάκη.

Ο Οδυσσέας είναι ένας γοητευτικός, μυστηριώδης άντρας, επιχειρηματίας με κύρος. Τραύματα από τα εφηβικά και νεανικά του χρόνια, τον έχουν κάνει επιφυλακτικό, αρνείται να εμπιστευτεί τις γυναίκες, στις οποίες συμπεριφέρεται με κυνισμό και χωρίς συναισθηματικές δεσμεύσεις.

Η Αρετή είναι μια γυναίκα που εξιτάρει τον Οδυσσέα, ένα αίνιγμα. Εξαιρετική στη δουλειά της, αξιοπρεπής, λιγομίλητη – στοιχεία που τον γοητεύουν. Παράλληλα, είναι ασυνεπής στα meeting, φεύγει ξαφνικά εν ώρα εργασίας, χωρίς να δώσει πειστικές εξηγήσεις, την τυλίγει ένα μυστήριο.

Κανείς δεν γνωρίζει, ότι η αιτία της παράξενης συμπεριφοράς της είναι η ασθένεια του γιου της. Όταν η Αρετή ζητάει από τον Οδυσσέα, να της δανείσει το τεράστιο ποσό που χρειάζεται, εκείνος για να τη δοκιμάσει, της ζητάει ως αντάλλαγμα, να περάσει μια νύχτα μαζί του.

Επεισόδιο 3

Η Αρετή, σοκαρισμένη, αλλά σε απόγνωση, δέχεται την πρόταση του Οδυσσέα, με δυο όρους: να μην μάθει ποτέ κανείς για εκείνη τη νύχτα και να μην ξαναμιλήσουν ποτέ για αυτό. Η Ελένη είναι ερωτευμένη με τον Σταύρο. Εκείνος όμως, δεν δείχνει κάτι περισσότερο από φιλικό κι επαγγελματικό ενδιαφέρον για την Ελένη, η οποία απογοητεύεται, όταν σε δείπνο τους, εκείνος μιλάει συνέχεια για την Αρετή.

Η επίσκεψη της Αρετής στο σπίτι του Νταγιάννου έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στα μέλη της οικογένειας. Η καλόκαρδη γυναίκα του, Μαρίκα, προσπαθεί να τον πείσει να δώσει τα λεφτά στη νύφη τους και να σωθεί το παιδί.

Ο γιος του όμως, Σάββας και η έγκυος γυναίκα του, Άσπα, ανησυχούν για πιθανή επανασύνδεση της Αρετής με την οικογένεια, καθώς ο Πετράκης, παιδί του πρωτότοκου γιου που σκοτώθηκε, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να θεωρηθεί διάδοχος και βασικός κληρονόμος του Νταγιάννου. Η Αρετή με τον Οδυσσέα συναντιούνται στο ξενοδοχείο για τη μοιραία νύχτα.

Διαβάστε επίσης - Μία Νύχτα Μόνο: Πόλεμος στο Χ με αφορμή την τουρκική σειρά «Χίλιες και Μία Νύχτες» - «Δεν παλεύεστε»

Επεισόδιο 4

Η Αρετή φεύγει από το ξενοδοχείο κι ο Οδυσσέας προσπαθεί να ξορκίσει τα πρωτόγνωρα αισθήματα, που ένιωσε εκείνη τη νύχτα. Η Αρετή φτάνει στο νοσοκομείο με τα χρήματα και η επέμβαση του παιδιού πραγματοποιείται με επιτυχία. Ο Νταγιάννος φτάνει στο νοσοκομείο, με τα χρήματα, αλλά είναι πλέον αργά και η Αρετή τον διώχνει, μιλώντας του σκληρά.

Η μητέρα του Οδυσσέα, Κατερίνη, εκμυστηρεύεται στην αδερφή της, Αννέζα, ότι ανησυχεί για την παράξενη συμπεριφορά του γιου της. Το ίδιο κι ο Σταύρος, που βλέπει τον Οδυσσέα αλλαγμένο.

Ο ξαφνικός ερχομός του Άλκη -αδερφού της Άσπας- στο σπίτι του Νταγιάννου αιφνιδιάζει την οικογένεια και ιδιαίτερα τον Σάββα, ο οποίος έχει εξωσυζυγική σχέση με την όμορφη τραγουδίστρια Μίνα και παλεύει να την κρατήσει κρυφή από την Άσπα και την υπόλοιπη οικογένεια.

Η Αρετή έρχεται σε ρήξη με τον Οδυσσέα, ο οποίος την προσβάλλει, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται τη νύχτα που πέρασε μαζί του, για να απολαμβάνει ειδική μεταχείριση. Η Αρετή του δηλώνει, ότι παραιτείται.

Πατήστε εδώ για να δείτε το επεισόδιο στο Web TV του Mega.

Επεισόδιο 5

Η μεσολάβηση του Σταύρου και της Ελένης, αλλά και μια αλλαγή στη στάση του Οδυσσέα, κάνουν την Αρετή να ανακαλέσει την παραίτηση της. Η μητέρα του Οδυσσέα και η αδερφή της παρατηρούν ότι η Αρετή έχει επίδραση τόσο στον Οδυσσέα, όσο και στον Σταύρο και προβληματίζονται.

Ο Νταγιάννος χαίρεται, βλέποντας ότι η συνεργασία του με την ERGAN θα ευδοκιμήσει. Σκοπός του όμως είναι, να καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό στην εταιρεία στο μέλλον και μεθοδεύει τον στόχο του.

Ο Άλκης πάλι, φιλοδοξεί να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο του Νταγιάννου και προσεταιρίζεται την Άσπα, βοηθώντας τη να καλύψει το ψέμα της για το φύλο του παιδιού που εγκυμονεί.

Ο μικρός Πετράκης νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο και η Αρετή του ετοιμάζει έκπληξη για τα γενέθλια του. Ένα επαγγελματικό δείπνο όμως την καθυστερεί κι ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο την αναστατώνει. Φεύγει χωρίς εξηγήσεις και ο Οδυσσέας αποφασίζει να την ακολουθήσει.

Πατήστε εδώ για να δείτε το επεισόδιο στο Web TV του Mega.

Επεισόδιο 6

Η Αρετή παλεύει να κρατήσει το μυστικό της κρυφό, αφήνοντας πίσω της ένα πέπλο μυστηρίου. Από την άλλη, ο Οδυσσέας, γοητευμένος και ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει και βρίσκεται μια ανάσα πριν την αλήθεια. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος τού αποκαλύπτει τον έρωτά του για την Αρετή.

Η Μαρίκα, κάτω από δύσκολες συνθήκες, ετοιμάζεται για τη δική της επανάσταση. Αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και πηγαίνει να μείνει σε ξενοδοχείο. Ο Πετράκης βγαίνει από την εντατική και ανυπομονεί, να γυρίσει σπίτι.

Η Αρετή είναι αναγκασμένη να αναχωρήσει για Κωνσταντινούπολη, ως υπεύθυνη του έργου. Ο Οδυσσέας κανονίζει, ώστε να μην μπορέσει να τη συνοδέψει ο Σταύρος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται εκείνες τις μέρες στη Βουλγαρία.

Όταν φτάνει η Αρετή στην Κωνσταντινούπολη, δεν φαντάζεται, ότι θα έχει μια συνάντηση-έκπληξη.

Πατήστε εδώ για να δείτε το επεισόδιο στο Web TV του Mega.

Επεισόδιο 7

Η παρουσίαση του project από την Αρετή στην Κωνσταντινούπολη στέφεται με απόλυτη επιτυχία, αλλά η καινούργια ανήθικη πρόταση που της κάνει ο Οδυσσέας, την κάνει να θέλει να φύγει με το πρώτο αεροπλάνο. Ο Νταγιάννος φέρνει τη Μαρίκα πίσω στο σπίτι.

Η υγεία του Πετράκη δείχνει να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί μάταια να πείσει τον Νταγιάννο, να επανεξετάσει τη σχέση του με τον εγγονό του. Ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, κάνοντάς τον να ανησυχεί, μήπως έκανε λάθος διάγνωση για το φύλο του παιδιού.

Στόχος του είναι να τον πείσει, πως η Άσπα πρέπει να επισκεφτεί κι άλλον γιατρό, για να πάρει δεύτερη γνώμη. Η Ελένη αποκαλύπτει ότι η Αρετή ψάχνει να βρει δουλειά αλλού, με αποτέλεσμα ο Σταύρος να ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα, προκειμένου να μάθει τι ακριβώς συνέβη μεταξύ τους στην Κωνσταντινούπολη. Η ένταση ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Σταύρο κορυφώνεται.

Πατήστε εδώ για να δείτε το επεισόδιο στο Web TV του Mega.

Επεισόδιο 8

Ο Οδυσσέας, πλήρως απογοητευμένος μετά το επαγγελματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με την Αρετή, βλέπει πως αντί να τους φέρει πιο κοντά, τους απομάκρυνε ακόμα περισσότερο.

Η Κατερίνη και η Αννέζα προετοιμάζονται για το μεγάλο φιλανθρωπικό gala για τα παιδιά με καρκίνο. Ο Άλκης τρυπώνει στο γραφείο του Σάββα, ενώ εκείνος απουσιάζει και βλέπει στον υπολογιστή του ανοιγμένο το site του κέντρου, στο οποίο εργάζεται η Μίνα με φωτογραφίες δικές της και άλλων τραγουδιστών.

Η Άσπα επισκέπτεται με τη Μαρίκα άλλον γυναικολόγο κι εκεί αποδεικνύεται πως περιμένει κορίτσι. Η Μαρίκα βλέποντας την απελπισία της, της λέει να την εμπιστευτεί, ώστε να διαχειριστεί εκείνη την κατάσταση με την οικογένεια.

Ο Οδυσσέας παίρνει πρωτοβουλία για συμφιλίωση με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο τρέφουν αισθήματα για την Αρετή -ο Οδυσσέας κρυφά, ο Σταύρος φανερά πλέον. Η Ελένη εν τω μεταξύ ψάχνει τρόπους, για να προσεγγίσει τον Σταύρο.

Παράλληλα, η Αρετή δέχεται την πρόταση του γιατρού να μιλήσει στο φιλανθρωπικό gala για τον αγώνα που έδωσε για την υγεία του γιου της. Η ομιλία της, όχι μόνο θα συγκινήσει, αλλά θα φέρει και αποκαλύψεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε το επεισόδιο στο Web TV του Mega.

Οι Συντελεστές της σειράς

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega