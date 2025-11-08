Γιατί στράβωσε πάλι ο Γκλέτσος: «Μου στήσατε αυτή την παγίδα» - «Την είπε» στη Χρηστίδου

Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έκρυψε στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι!» την ενόχλησή του με την εκπομπή, λέγοντας στη Σίσσυ Χρηστίδου πως του έστησαν «παγίδα» ως προς το τι θα συζητήσουν.

Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε ότι είχαν συμφωνήσει να μιλήσει για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς και ότι στο τέλος θα γινόταν μια αναφορά στην αποχώρησή του από το Real View λόγω της έντασης με τη Σοφία Μουτίδου, κάτι που δεν τηρήθηκε. (στο 6':45" του βίντεο που ακολουθεί)

Από πλευράς της η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, με αποτέλεσμα αρχικά να υπάρξει on air μια έντονη διαφωνία μεταξύ των δύο.

«Σίσσυ μου, η συμφωνία σήμερα ήταν να βγω και να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς. Μου κάνετε αυτή την παγίδα… Θα πω αυτό που θέλω να πω.

Έχω μιλήσει με την Βένια Καραγιάννη και έχουμε κανονίσει κάτι: ότι θα βγω να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς. Αυτό τώρα τι είναι;

Δεν έχω ενημερωθεί για αυτό το βίντεο καθόλου. Η συμφωνία μας ήταν ότι θα βγω και θα παίξετε ό,τι αφορούσε τους αστυνομικούς, θα μιλήσω για αυτό και στο τέλος θα γινόταν μια ερώτηση που θα αφορούσε αυτή την εκπομπή και το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Τώρα ξεκινάμε, είμαι σε δυσμενή θέση γιατί είμαι κρεμασμένος σε ένα τηλέφωνο, δεν σας βλέπω και μου στήνετε αυτή την παγίδα», είπε αρχικά ο απόστολος Γκλέτσος, φανερά ενοχλημένος.

«Η Βένια μου λέει ότι σε ρώτησε κιόλας αν θες να το δούμε μαζί το βίντεο και είπες "ναι". Μισό λεπτάκι γιατί αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα και εμείς γενικά δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Λέω την αλήθεια. Δεν έχω πει ψέματα στη ζωή μου ποτέ. Αυτό ήταν φάουλ από μέρους σας», σχολίασε τότε ο Απόστολος Γκλέτσος.