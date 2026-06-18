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Gio Kay: «Θα γίνω ευρωβουλευτής δεν κάνω πλάκα, έχω μαζέψει κόσμο»

Ο Gio Kay ξεκαθάρισε πως δεν έκανε πλάκα, όταν είχε δηλώσει ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική και συγκεκριμένα να γίνει ευρωβουλευτής.

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Gio Kay
Gio Kay | GLOME / ALPHA
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Ότι σοβαρολογούσε όταν είπε ότι θέλει να γίνει πολιτικός και συγκεκριμένα ευρωβουλευτής, ξεκαθάρισε ο Gio Kay, επιμένοντας πως δεν έκανε πλάκα, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day.

Ο Ελληνοαμερικάνος μουσικός παραγωγός αποκάλυψε παράλληλα πως δεν θέλει ποτέ να ξαναδεί μπροστά του τον Σταμάτη Φασουλή, λόγω της έντασης που υπήρξε μεταξύ τους στο «J2US».

«Όλα τέλεια, οι εταιρίες τρέχουν, το ριάλιτι σκάει σε δύο εβδομάδες και μετά ευρωβουλευτής να το θυμάστε αυτό. Δεν με πιστέψατε; Δεν πάω πίσω τώρα, δεν μπορώ να πάω πίσω, έχω μαζέψει τον κόσμο και πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έχω πολύ κοινό, πολλή επιρροή, αυτοί τα βλέπουν αυτά. Όλοι καταλαβαίνουν στο τέλος της ημέρας, ποιοι είναι ποιοι» είπε αρχικά o Gio Kay.

Συνέχισε λέγοντας: «Το ίδιο που έγινε με τον κύριο Φασουλή. Στο τέλος της σεζόν του σόου όλοι κατάλαβαν τι άνθρωπος είναι αυτός, όταν τα έλεγα εγώ στην αρχή όλοι έλεγαν ο Gio, τώρα κατάλαβαν όλοι. Δεν θα μιλήσω ποτέ στη ζωή μου μαζί του και δεν θέλω να τον δω».

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