Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δυστυχώς έφυγε, ευτυχώς μόνο για σήμερα και αύριο» - Το πολύ black σχόλιο για τον Πιτταρά

Μόνος του καλημέρισε σήμερα (9/5) ο Γιώργος Γρηγοριάδης τους τηλεθεατές αφού ο συμπαρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ΣΚΑΪ, Γιάννης Πιτταράς, θα απουσιάζει αυτό το Σαββατοκύριακο (9-10/5) επειδή την Τρίτη έκανε ένα «μικρό χειρουργείο».

Μάλιστα, στην έναρξη όσων είπε ο Γιώργος Γρηγοριάδης επιστράτευσε μεγάλη δόση black χιούμορ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πολύ καλημέρα σας. Δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Δυστυχώς έφυγε... Ευτυχώς μόνο για σήμερα».

«Σήμερα θα είμαι μόνος μου, διότι ο καλός μου φίλος και συναγωνιστής μου εδώ στους Δεκατιανούς, ο Γιάννης Πιτταράς, έχει κάνει ένα μικρό χειρουργείο την Τρίτη στη μέση, που τον ταλαιπωρούσε.

Θα μείνει σήμερα και αύριο στο κρεβάτι με ηλεκτρική κουβέρτα, με την απαραίτητη περιποίηση από τη σύζυγο και την άλλη βδομάδα θα είναι μαζί μας», είπε στη συνέχεια ο παρουσιαστής των Δεκατιανών.

«Προς το παρόν θα με ανεχτείτε για τις επόμενες περίπου δύο ώρες σήμερα και τις περίπου δύο ώρες αύριο. Είναι καλά, πάντως, γερός, σιδερένιος και τον περιμένουμε γρήγορα κοντά μας», κατέληξε ο Γιώργος Γρηγοριάδης.