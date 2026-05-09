Σία Κοσιώνη: Η έκπληξη του Κώστα Μπακογιάννη έξω από τον ΣΚΑΪ αμέσως μετά το τελευταίο δελτίο

Το βράδυ της Παρασκευής (8/5) η Σία Κοσιώνη, εμφανώς συγκινημένη, είπε το τελευταίο της κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές μετά από 20 χρόνια στον σταθμό του Φαλήρου.

Έξω, όμως, από το στούντιο των ειδήσεων την περίμενε η πιο γλυκιά έκπληξη: ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης με τα δυο παιδάκια τους, κρατώντας μπαλόνια και λουλούδια.

Η έκπληκτη Σία Κοσιώνη έπεσε στην αγκαλιά του πρώην δημάρχου Αθηναίων και μαζί με τα παιδιά τους αποχώρησαν από το σημείο λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ με τις κάμερες να καταγράφουν την οικογενειακή στιγμή. (Μπορείτε να δείτε πλάνα στο παρακάτω βίντεο από το 7:48 λεπτό και μετά)

Μαζί τους ήταν και ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ 100.3, Βασίλης Χιώτης, ο οποίος νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει στον αέρα του δελτίου ειδήσεων διά χειραψίας την επί 20 χρόνια anchorwoman του σταθμού.

Φεύγοντας από τον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «δεν έχουν σημασία οι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση, το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και φεύγω τρομερά υπερήφανη, ενώ δήλωσε πως δεν ξέρει ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό βήμα της.