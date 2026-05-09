Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ

Το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ εκφώνησε η Σία Κοσιώνη εχθές Παρασκευή 8 Μαΐου, η οποία εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό 20 χρόνια, όπως αποκάλυψε on air.

Ήμουν 26 και είμαι 46, η καρδιά μου χτυπάει πολύ δυνατά», είπε η δημοσιογράφος στον αποχαιρετιστήριο λόγο της.

Η τηλεθέαση που έκανε το δελτίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, σημείωσε το βράδυ της Παρασκευής ποσοστό 13,1% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας μέχρι το 14,2%.

Στο γενικό σύνολο τα τελευταία λεπτά on air της δημοσιογράφου, συγκέντρωσε μερίδιο 14,2%, με την τηλεθέαση να φτάνει το 15,5% στην αποφώνηση του δελτίου.

Σία Κοσιώνη: «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, εις το επανιδείν»

Κατά τον αποχαιρετισμό της, στο «φινάλε» του δελτίου ειδήσεων της Παρασκευής, η Σία Κοσιώνη δήλωσε συγκινημένη: «Κυρίες και κύριοι,ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για εμένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά.

Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό ότι "εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται", θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ», ανέφερε η Σία Κοσιώνη με συγκίνηση για τον κύκλο που κλείνει.

Και συνέχισε με χειροκροτήματα να ακούγονται στο τέλος της αποφώνησής της: «Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας και γαι τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς δεν έχουν τελειωμό.

Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου.

Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξοες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε.

Ένα ενημερώτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε περήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», είπε η Σία Κοσιώνη.