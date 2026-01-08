Γιώργος Χρανιώτης: «Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ»

Ο Γιώργος Χρανιώτης παραμένει δραστήριος συνεχώς κάνοντας τα «παιχνίδια» του όπως χαρακτηριστικά λέει που μπορεί να περιλαμβάνουν από απλό περπάτημα, μέχρι καποέιρα, σκέιτινγκ, sup, ποδήλατο και σερφινγκ. Αν και στη συνέντευξή του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Πέμπτης παραδέχτηκε πως έχει άγχος για κάποιο ενδεχόμενο ατύχημα, ωστόσο όπως λέει: «δεν δέχομαι να με σταματήσει ο φόβος».

Όταν λίγο έλειψε να πνιγεί κάνοντας σέρφινγκ στην Τήνο

Περιέγραψε μάλιστα και ένα αρκετά επικίνδυνο για τη ζωή περιστατικό που έζησε στην Τήνο.

«Πήγα να πνιγώ. Πήγα για σερφ στην Τήνο το Πάσχα και μπήκα μόνος μου στην Κολυμπήθρα -έκανα βλακεία- κόπηκε το λις που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουνα με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα. Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα μου και κατάφερα και δεν πνίγηκα.

Δεν μπλόκαρα. Είχα πιει και λίγο νερό. Σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος για να βγω ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα για να με πετάξει έξω, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας -δεν μπαίνεις με 9 μποφόρ- και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

Οι σκέψεις του τη στιγμή του κινδύνου

Σε ερώτηση αν σκέφτηκε το παιδί του ή τη γυναίκα του, απάντησε: «Έκανα μια προσευχή και είπα: “βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα”. Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα».

Όσο για το πώς αντιμετωπίζει η σύζυγός του Γεωργία Αβασκαντήρα τις τολμηρές του κινήσεις, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε ότι δεν του γκρινιάζει, αλλά θα το έκανε «αν έφευγα 15 μέρες Πορτογαλία για σερφ», κάτι που πλέον δεν επιλέγει: «Δεν θέλω να μείνω 15 ημέρες μακριά και από το παιδί μου και από τη γυναίκα μου. Και δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Έχω θέατρο Τετάρτη με Κυριακή».