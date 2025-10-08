Γιώργος Καπουτζίδης στο The 2Night Show: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν μιλά δημόσια για τον σύντροφό του

Για την προσωπική του ζωή και την πορεία του στον χώρο της τηλεόρασης μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, δίνοντας συνέντευξη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης.

Ο αγαπητός σεναριογράφος, ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να αναφέρεται με περισσότερες λεπτομέρειες στον σύντροφό του αλλά και για την αφιέρωση που έκανε σε εκείνον, η οποία παραδέχτηκε πώς ήταν δική του απόφαση.

«Είναι ωραίο όταν είσαι χαρούμενος κι ερωτευμένος να μπορείς να το μοιράζεσαι. Ο λόγος που δε λέω τίποτα παραπάνω είναι ότι οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι της τηλεόρασης όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι μέσα στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας να τον προστατεύσουμε από αυτήν την τεράστια έκθεση που αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν είναι προετοιμασμένος και δεν έχει λόγο να το ζήσει», ανέφερε.

Στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη, ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε στο θέατρο Άλσος και στην Ταράτσα του Φοίβου όπου θέλησε να τραγουδήσει σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που έχει στη ζωή του, στον σύντροφό του, κάνοντας του αφιέρωση.

Χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω πληροφορίες για το ποιος είναι ο σύντροφός του και, παράλληλα, ξεκαθαρίζοντας ότι δε βρίσκεται εκεί, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε πει:

«Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο… Μην το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω -δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια- με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα».

Όσον αφορά την πορεία του στην τηλεόραση, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε την μεγαλύτερη δυσκολία που έχει αντιμετωπίσει τα χρόνια που βρίσκεται στον χώρο.

«Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου είναι η απώλεια της ανωνυμίας μου. Ειλικρινά με δυσκολεύει κι είναι ένας λόγος που πήγα στην Αίγινα. Το έχω ανάγκη για τη δική μου ψυχική ηρεμία», εξομολογήθηκε.