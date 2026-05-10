Γιώργος Λιάγκας - ΑΝΤ1: Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις - Η ημερομηνία «κλειδί»

Δεν έχει βγει μέχρι τώρα «λευκός καπνός» στις διαπραγματεύσεις του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1. Η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών είναι σημαντική και αφορά κυρίως στο οικονομικό σκέλος. Το πώς δηλαδή θα διαμορφωθεί το μπάτζετ για το «Πρωινό» την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με το κανάλι να επιμένει σε οικονομίες κλίμακος σε όλα τα επίπεδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαϊου. Πάντως οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι συντριπτικά υπέρ του να παραμείνει ο παρουσιαστής στον τηλεοπτικό σταθμό του Αμαρουσίου.

Ο... παράγοντας Μαλέσκου

Ο Γιώργος Λιάγκας την επόμενη Πέμπτη 14 Μαϊου θα υποδεχθεί καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής του την Ιωάννα Μαλέσκου. Μια συνάντηση με ξεχωριστή σημεία καθώς αν και η ίδια η παρουσιάστρια του Open έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά της είναι το κανάλι της Παιανίας δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός πως δύο φορές στο παρελθόν ο παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 της έχει κάνει πρόταση για συνεργασία.