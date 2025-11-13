Γιώργος Λιάγκας μετά το εξώδικο σε Λαζόπουλο: «Δεν θα απαντήσω σε εμμονικούς»

Εξώδικο από τον Γιώργο Λιάγκα έλαβε ο Λάκης Λαζόπουλος μετά τη σατιρική αναφορά στο πρόσωπο του παρουσιαστή μέσα από την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι» όπως γνωστοποίησε ο ηθοποιός το βράδυ της Τετάρτης (12/11) από τον αέρα του Mega.

Ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε ότι ο ίδιος δεν κάνει κωλοτούμπες στον αέρα και πως αν ο παρουσιαστής θέλει να τον πάει στα δικαστήρια ο δρόμος είναι ανοιχτός, κάνοντας λόγο για προσπάθειες να καταφέρουν πλήγμα στη σάτιρα.

Εμμέσως τοποθετήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας για το γεγονός αναφέροντας πως δέχτηκε πολλά μηνύματα το βράδυ της Τρίτης για το αν θα βγει να απαντήσει, χωρίς να κάνει ονομαστική αναφορά στον Λάκη Λαζόπουλο.

«Θέλω να πω κάτι προσωπικό, επειδή με πιέζετε πάρα πολύ και δέχομαι δεκάδες μηνύματα από χθες το βράδυ… Εγώ πήγα θέατρο χθες, δεν έβλεπα τηλεόραση και μου στέλνατε μηνύματα για το αν θα απαντήσω, να βγω να απαντήσω κλπ.

Αν εδώ τώρα βλέπετε την εκπομπή για να δείτε πότε θα απαντήσει ο Λιάγκας, αλλάξτε την, δεν πρόκειται να απαντήσει ο Λιάγκας. Αν τη βλέπετε επειδή σας αρέσει η επιλογή της εκπομπής και των θεμάτων, να κάτσετε να τη δείτε, γιατί έχουμε και πολύ ωραία θέματα στη συνέχεια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του «Πρωινού» ΑΝΤ1 ανέφερε: «Εγώ θα σχολιάζω όπως έκανα πάντα, τους πάντες. Και για τα θετικά τους και για τα αρνητικά τους. Όταν κάποιος δώσει τροφή για σχολιασμό, αυτή είναι η δουλειά μας, τι να κάνουμε τώρα…

Όπως όλοι οι παρουσιαστές, όλοι οι δημοσιογράφοι και όλες οι εκπομπές, θα πω κι εγώ την άποψή μου, αυτή λέω τόσα χρόνια και με κρίνετε γι’ αυτήν, είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, είτε είναι θετικό. Γιατί για πολλούς ανθρώπους έχω βρει και τα αρνητικά τους και τα έχω αναδείξει, αλλά και τα θετικά τους.

Τώρα, να μπω εγώ σε μια λογική απάντησης σε εμμονικές απόψεις και σε εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω, μακριά από εμένα αυτό».