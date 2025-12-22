Γιώργος Μαζωνάκης: Το «καρφί» του στον αέρα του The Voice - «Εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, του οποίου το όνομα έχει απασχολήσει πολύ τα Μέσα τις τελευταίες ημέρες μετά τη μήνυση σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση από τον τραγουδιστή, Στέφανο Παπαδόπουλο, θέλησε να στείλει το βράδυ της Κυριακής (21/12) το δικό του μήνυμα μέσα από τον αέρα του The Voice.

Με αφορμή το κομμάτι «Το Σύστημα» του Σταμάτη Κραουνάκη που ερμήνευσε διαγωνιζόμενη από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και την κριτική που έκανε ο coach, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε όλα όσα ειπώθηκαν για εκείνον αυτές τις ημέρες στις τηλεοπτικές εκπομπές, λέγοντας χαρακτηριστικά στο 6:30 του παρακάτω βίντεο:

«Μου επιτρέπεις, συνάδελφε, να προσθέσουμε στο σύστημα και την τηλεόραση και τις εκπομπές που ξεφτιλίζουν ανθρώπους και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι μέρος του συστήματος;».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε στη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου με μήνυση και κατηγορίες περί οργανωμένου σχεδίου συκοφάντησης.