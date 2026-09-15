Θάνατος Μαζωνάκη: «Ώρα να ανοίξουν τα στόματα» - Στις εργαζόμενες του ιατρείου στρέφεται η αγωγή

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο λαϊκός τραγουδιστής.

Όπως ανέφερε, έχουν ζητηθεί από την Παρασκευή ανακριτικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατά τις κρίσιμες ώρες.

Ο κ. Λυκούδης ισχυρίστηκε ακόμα ότι οι καταθέσεις των τεσσάρων εργαζομένων περιείχαν ανακριβή στοιχεία σχετικά με τον χρόνο άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο, και ζήτησε να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση.

Θάνατος Μαζωνάκη - «Θα ανοίξουν τα στόματα»

«Νομίζω ότι πια με την ιδιότητα του κατηγορουμένου θα ανοίξουν στόματα και θα βγει στην επιφάνεια το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη την κρίσιμη ώρα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «παράνομη» τη συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε ιατρείο αλλά σε νοσοκομειακό περιβάλλον, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούσε.

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Αναφερόμενος στη γιατρό, υποστήριξε ότι το αρχικό αφήγημα σχετικά με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχει πλέον καταρρεύσει. «Όλα όσα είπε ήταν ψέματα», είπε, ενώ ταυτόχρονα, εξέφρασε την αναμονή του για όσα θα περιλαμβάνονται στις απολογίες των δύο γιατρών.

Ο κ. Λυκούδης εκτίμησε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη στην αρχή και πως ενδέχεται να προκύψουν και άλλα πρόσωπα ή στοιχεία. Καταλήγοντας, τόνισε ότι είναι υποχρεωμένοι και ηθικά και νομικά οι εργαζόμενοι να αποκαλύψουν το τι έγινε.

«Να ρίξουν φως κάτω από τις περιστάσεις στις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος. Να σταματήσουν να καλύπτουν τα αφεντικά τους».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η οικογένεια ζητά να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.