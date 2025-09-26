GNTM 6: Πότε προβάλλεται το δεύτερο επεισόδιο

Το GNTM επιστρέφει απόψε με το δεύτερο επεισόδιο από το αγαπημένο ριάλιτι που έκανε πρεμιέρα στην μικρή οθόνη την προηγούμενη εβδομάδα.

Η πρεμιέρα του ριάλιτι μόδας που προβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολλά υποσχόμενη με νέο ανανεωμένο στούντιο, προσθήκες κριτών που είχαν μια απροσδόκητα ανάλαφρη διάθεση - αλλά καλοδεχούμενη, όμορφα πρόσωπα, χορευτικά και διαγωνιζόμενους που ήδη ξεχώρισαν ως φαβορί.

H δεύτερη μέρα των Auditions θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ, 26/9, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να περάσουν στην επόμενη φάση του bootcamp.

Διαβάστε επίσης: GNTM 6, η επιστροφή: Βρεγμένα κορμιά και ενθουσιώδη βογγητά

Απόψε θα προβληθούν οι προσπάθειες των επίδοξων μοντέλων, κάνοντας παραρέλα και πόζες με έναν σκοπό: να ακούσουν το «ναι» από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τον Λακη Γαβαλά, την Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Έντι Γαβριηλίδη.

Το Greece's Next Top Model θα προβάλλεται στον STAR κάθε Παρασκευή στις 21:00 και αναμένεται να προκαλέσει χαμό μετά την χρόνια απουσία του από την ελληνική τηλεόραση.