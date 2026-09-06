GNTM: «Τη Δευτέρα θα χτυπήσει το τηλέφωνο, σήκωσέ το» - Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για την πρεμιέρα

Το νέο και ανανεωμένο GNTM ξεκινά με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του Star, με παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
Ανερχόμενα μοντέλα θα αναμετρηθούν στην «πασαρέλα» των οντισιόν, όπου θα κριθούν από μία dream team της μόδας, η οποία απαρτίζεται από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τη νεοφερμένη Μπέττυ Μαγγίρα.
Τα υποψήφια μοντέλα θα συμβουλεύονται τους έμπειρους κριτές, οι οποίοι, μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία τους, θα αναλαμβάνουν να τους καθοδηγήσουν και να τους φτάσουν μέχρι την κορυφή.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μάλιστα, που θα έχει και φέτος διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής, παρότρυνε τους τηλεθεατές να σηκώσουν το τηλέφωνό τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, γιατί τους περιμένει μια έκπληξη.
«Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα χτυπήσει το τηλέφωνό σου. Σήκωσέ το. Θα είμαστε εγώ και η φανταστική παρέα μου στο @gntmgr. Μέχρι τότε… σσσσς», έγραψε στο Instagram.
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