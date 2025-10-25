Μενού

GNTM 6: «Κουκλάρα δύο μέτρα δέθηκε φιόγκο»: Κράξιμο απο τους κριτές στην Άννα που έβαλε τα κλάματα

Οι κριτές απόρησαν πως μια κοπέλα τόσο ψηλή δεν μπόρεσε να έχει μια σωστή πόζα μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Newsroom
GNTM6
Η Άννα έβαλε τα κλάματα στο GNTM6 | Glomex
Δύσκολη ήταν η μέρα της Άννας στο σετ του GNTM6. Το νεαρό μοντέλο στάθηκε μπροστά στους τρεις κριτές και τα σχόλια τους δεν ήταν διόλου κολακευτικά, σε σημείο η Άννα να βάλει τα κλάματα.

GNTM6
Η πόζα της Άννας στο GNTM | Glomex

 

Η κριτική στεναχώρησε την Άννα και δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά της και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπαίνοντας στο πλατό είπε: «Σας είπα να μη μου τη στεναχωρήσετε, αλλά δε με ακούσατε».

GNTM6
Αννα GNTM | Glomex

 

Η Ηλιάνα πήρε αγκαλιά την Άννα θέλοντας να την παρηγορήσει και ζητώντας της να μην κλαίει.

«Πάει πέρασε! Ήταν μια δύσκολη μέρα. Τώρα είμαστε εδώ παρέα», της είπε.


 

TV MEDIA