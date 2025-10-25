GNTM 6: «Κουκλάρα δύο μέτρα δέθηκε φιόγκο»: Κράξιμο απο τους κριτές στην Άννα που έβαλε τα κλάματα

Δύσκολη ήταν η μέρα της Άννας στο σετ του GNTM6. Το νεαρό μοντέλο στάθηκε μπροστά στους τρεις κριτές και τα σχόλια τους δεν ήταν διόλου κολακευτικά, σε σημείο η Άννα να βάλει τα κλάματα.

Οι κριτές απόρησαν πως μια κοπέλα τόσο ψηλή δεν μπόρεσε να έχει μια σωστή πόζα μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Η πόζα της Άννας στο GNTM | Glomex

Η κριτική στεναχώρησε την Άννα και δεν κατάφερε να κρύψει τα δάκρυά της και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπαίνοντας στο πλατό είπε: «Σας είπα να μη μου τη στεναχωρήσετε, αλλά δε με ακούσατε».

Αννα GNTM | Glomex

Η Ηλιάνα πήρε αγκαλιά την Άννα θέλοντας να την παρηγορήσει και ζητώντας της να μην κλαίει.

«Πάει πέρασε! Ήταν μια δύσκολη μέρα. Τώρα είμαστε εδώ παρέα», της είπε.



