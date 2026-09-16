Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Γιώργο Λιανό να κάνει τον... παπαγάλο on air

Βίντεο με ένα ξεκαρδιστικό απόσπασμα από το «Πρωινό Sfera» που ξεκίνησε τη Δευτέρα 14/9 ανήρτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στα social media.
Στο βίντεο ο γνωστός παρουσιαστής σχολίαζε διάφορες θετικές ειδήσεις από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ότι οι παπαγάλοι που ενέπνευσαν τις ταινίες κινουμένων σχεδίων Rio, επέστρεψαν στη φύση μετά από 20 χρόνια.
Τότε, ο Γιώργος Λιανός άρχισε να κάνει τον... παπαγάλο λέγοντας διάφορες ατάκες, με τους συντελεστές της εκπομπής να ξεσπούν σε γέλια.
Το βίντεο που ανήρτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απέσπασε εκατοντάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια από τους ακολούθους του.
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