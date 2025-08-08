H μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή της Μιμής Ντενίση με διπλό ρόλο έκπληξη

Απέχει αρκετό καιρό από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Η Μιμή Ντενίση ετοιμάζει δυναμική επιστροφή η οποία θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται σταδιακά από τον Νοέμβριο. Τότε ξεκινούν τα γυρίσματα του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ για την κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν. Έχει προηγηθεί μεγάλη ιστορική έρευνα και το ντοκιμαντέρ με διάρκεια δύο ωριαία επεισόδια θα καταγράφει πως μεθοδεύτηκε και εν τέλει εκτελέστηκε ένα από μεγαλύτερα πολιτιστικά εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε σημαντικές ιστορικές πηγές και μαρτυρίες μεταξύ των οποίων τα γράμματα της Λαίδης Έλγιν προς τον σύζυγό της που τον παρακινούσε να αφαιρέσει τμήματα των γλυπτών του Παρθενώνα μεταφέροντάς τα στο Λονδίνο. Τον Λόρδο Έλγιν θα υποδυθεί ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπετάκης και τη σύζυγό του η ηθοποιός Μαρία Εγγλεζάκη. Η Μιμή Ντενίση θα έχει διπλό ρόλο έκπληξη: Αυτόν της αφηγήτριας του ντοκιμαντέρ και ταυτόχρονα της καμαριέρας του Λόρδου Έλγιν που όπως είναι φυσικό γνώριζε πολλά για τη δράση του και τις παρασκηνιακές κινήσεις του στο θέμα της κλοπής των Μαρμάρων.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί από την ΕΡΤ (Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν θα είναι πρώτα στο ERTFLIX ή στην ΕΡΤ1) θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη μεγάλη παραγωγή «Madre» (Στα Ελληνικά μητέρα) που βασίζεται στο θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση «Κι από Σμύρνη Σαλονίκη» και καταγράφει την μετανάστευση της Φιλιώς και της οικογένειάς της μετά τη μικρασιατική καταστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για πολύ ακριβή παραγωγή και για το λόγο αυτό θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο διεθνούς συμπαραγωγής. Με γυρίσματα σε Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδας όπως η Βέροια, η Δράμα και η Ξάνθη. Η σειρά θα χωρίζεται σε δύο κύκλους των δέκα επεισοδίων (ενδέχεται να υπάρξει και τρίτος κύκλος) και ήδη έχουν συμφωνήσει για τη συμμετοχή τους κορυφαίοι Έλληνες ηθοποιοί μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, η Ντίνα Μιχαηλίδου, η Ναταλία Δραγούμη κ.α. Η Μιμή Ντενίση που θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της «Φιλιώς» είναι σε επαφές και με μεγάλα ονόματα του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στη σειρά. Και η εν λόγω σειρά προορίζεται για τη Δημόσια Τηλεόραση ωστόσο ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και διεθνής συνδρομητική πλατφόρμα.