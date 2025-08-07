Η συγκίνηση της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου για την αποχώρηση από τον ΑΝΤ1 - Πού πάει

Μεσούντος του θέρους κλείδωσε η μεταγραφή της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου από τον ΑΝΤ1 στο Open μετά από 20ετη μάλιστα συνεργασία με το κανάλι του Αμαρουσίου.

«Έπειτα από πολλά πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1, ένας σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται. Από το 2000 (με ένα μικρό διάλειμμα) είχα την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία μέσα από την τηλεόραση του ΑNT1. Μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα σε αυτό το κανάλι, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα. Νιώθω ευγνώμων για όσα μοιραστήκαμε! Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος, με σεβασμό και συγκίνηση και ανοίγει ένας νέος με την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, με νέα ενέργεια και πολλές ιδέες. Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος! Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα! Ραντεβού τα απογεύματα… », έγραψε η δημοσιογράφος σε ανάρτησή της στο facebook το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Αυγούστου. Δεν πέρασαν ούτε δύο ώρες για την ανακοίνωση της μεταγραφής της στο Ανοιχτό Κανάλι. «Το Open υποδέχεται με χαρά την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφο με πολυετή εμπειρία, ευθύβολο λόγο, μαχητικότητα και ήθος.

Επί 21 χρόνια εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, στο δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ τη σεζόν 2024-2025 συμμετείχε στην παρουσίαση της ίδιας εκπομπής, δίπλα στον Γιώργο Παπαδάκη. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), όπου έχει διατελέσει επικεφαλής της ιστοσελίδας www.amna/macedonia.gr και ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθμό «Πρακτορείο FM 104,9» στη Θεσσαλονίκη.

Είναι πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Δημοσιογραφίας, ενώ κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: στη Δημόσια και Γενική Διοίκηση και στη Σύγχρονη Δημοσιογραφία. Το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο «Γιώργος Καραϊβάζ». Αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η μορφή της συνεργασίας η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα είναι η νέα τηλεοπτική παρτενέρ του Σπύρου Χαριτάτου στη νέα του καθημερινή ενημερωτική εκπομπή που θα προβάλλεται στην απογευματινή ζώνη στο δίωρο 16.00 – 18.00.