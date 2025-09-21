Χωρίς φωνές και εντάσεις φέτος: Κερδίζει τον ανταγωνισμό το «Super Κατερίνα» 

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και όπως φαίνεται θα έχει πολλές εκπλήξεις και ανατροπές. Η πρώτη φυσικά ήταν η αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το οποίο έχει παράδοση στις πρόωρες αποχωρήσεις συνεργατών. Αυτή η συγκεκριμένη πάντως φαίνεται πως ήταν προσυμφωνημένη και σε βατό κλίμα. Η σεζόν – όπως και η περσινή – ξεκίνησε στις περισσότερες περιπτώσεις με κατακερματισμό των ποσοστών τηλεθέασης και τώρα τα βλέμματα στρέφονται στη βραδινή ζώνη…

Θετική έκπληξη ήταν και για τον Alpha αλλά και για την παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» τα ποσοστά τηλεθέασης των πρώτων τεσσάρων ημερών της εκπομπής. Ναι μεν κανάλι και Κατερίνα Καινούργιου ευελπιστούσαν σε σημαντική άνοδο της θεαματικότητας λόγω και των σημαντικών αλλαγών που έγιναν στην εκπομπή τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και περιεχομένου ωστόσο δεν περίμεναν εν μέσω τόσο έντονου ανταγωνισμού από Δευτέρα έως Πέμπτη σταθερά το πρωινό μαγκαζίνο του Alpha να κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης.

Πάντως, είναι γεγονός πως στη ροή αλλά και στον τρόπο παρουσίασης των θεμάτων υπάρχει μια πιο ανάλαφρη διάθεση σε σχέση με πέρυσι, λείπουν οι φωνές και οι εντάσεις ενώ έχουν ήδη καταγραφεί και σημαντικά αποκλειστικά ρεπορτάζ.