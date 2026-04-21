Χαμόγελα για τα νούμερα της Μακρυπούλια: Οι 5 γυναίκες που προσκλήθηκαν για το νέο «The Moments»

Ικανοποίηση επικρατούσε τη Δευτέρα (20/04) το πρωί στα γραφεία της διοίκησης του ΑΝΤ1 στο Μαρούσι τόσο για τα νούμερα της πρεμιέρας του «Your Face Sounds Familiar» που έσπασαν το «φράγμα» του 20% και στα δύο βασικά κοινά όσο και για τη σημαντική άνοδο στους πίνακες τηλεθέασης του «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Η αφιερωματική εκπομπή ήταν πρώτο πρόγραμμα στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο της Nielsen για το Σάββατο 18 Απριλίου με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 18,5% στο σύνολο του κοινού και 691.000 τηλεθεατές να συντονίζονται στη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Διαβάστε επίσης: Your Face Sounds Familiar: Ποια είναι η Ίντρα Κέιν που συμμετέχει στο σόου μιμήσεων του ΑΝΤ1

Το πρόγραμμα κατέγραψε στο δυναμικό κοινό 13,8%. Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό δύο ακόμη επεισόδια της αφιερωματικής εκπομπής του ΑΝΤ1 θα προβληθούν φέτος. Ένα με τον Τάκη Ζαχαράτο και ένα ακόμη με τον Φάνη Μουρατίδη που ήταν ο «πιλότος» της εκπομπής και με κάποια εξτρά γυρίσματα και νέο μοντάζ θα προβληθεί κανονικά.

Για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο και χωρίς να αποκλείεται κάποια γυρίσματα να πραγματοποιηθούν φέτος, η Ζέτα Μακρυπούλια έχει απευθύνει πρόσκληση σε πέντε σημαντικές και αγαπητές κυρίες της Ελληνικής καλλιτεχνίας. Στη Χάρις Αλεξίου, στην Δήμητρα Γαλάνη, στην Άλκηστις Πρωτοψάλτη, στην Κάτια Δανδουλάκη και στη Μαρία Καβογιάννη.

Και οι πέντε ήταν θετικές στην πρώτη κρούση που έγινε από την παραγωγή του «The Moments» και τώρα αναμένονται οι τελικές απαντήσεις.