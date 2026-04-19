Your Face Sounds Familiar: Ποια είναι η Ίντρα Κέιν που συμμετέχει στο σόου μιμήσεων του ΑΝΤ1

Την προηγούμενη σεζόν τη βλέπαμε στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1, VIP Καλά Γεράματα και φέτος η Ίντρα Κέιν (Idra Kayne) συμμετέχει στον νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar που κάνει πρεμιέρα απόψε (19/4) στις 21.00 στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει με τη μία κοινό και κριτική επιτροπή.

Η Ίντρα Κέιν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Ουγκαντέζο. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία στα Τ. Ε. Ι. Αθήνας και Τεχνική Φωνητικής Τοποθέτησης στο Vocal Art Academy, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στο Θέατρο των Αλλαγών.

Διαβάστε επίσης - Your Face Sounds Familiar: 10 μοναδικές εμφανίσεις από τους προηγούμενους κύκλους που δεν ξεχνάμε

Ακόμα έχει σπουδάσει χορό και φωνητική, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τραγουδιού, σύνθεσης, ενορχήστρωσης και beatbox στο Rotterdam, στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Roots & Routes.

Ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική και το θέατρο από το 2011 και έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στις παραστάσεις Στο Σώμα της, Η Κόρη της Καταιγίδος, Rent, Fame, Priscilla, Sweet Charity, Φτηνά Τσιγάρα, Λεωφορείον ο Πόθος και στις παιδικές παραστάσεις: Το Βιβλίο των Θρύλων και Το Δέντρο της Γνώσης, Paw Patrol, Σαν παιδιού Φαντασία, Το Παιδί που τΤόλμησε, Βουτιά στη Βυθούπολη, Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι.

Στην τηλεόραση έχει παίξει στις σειρές Εθνική Ελλάδος και Η Τούρτα της Μαμάς, καθώς επίσης στην αμερικανική σειρά του HBO Daisy Jones and The Six, ενώ στον κινηματογράφο έχει λάβει συμμετοχή στη Monday του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και στο My Big Fat Greek Wedding 3.

Έχει κυκλοφορήσει δύο ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές, ενώ έχει συνεργαστεί - μεταξύ άλλων - με τους ακόλουθους καλλιτέχνες: Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Κότσιρα, Φοίβο Δεληβοριά, Πάνο Μουζουράκη, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Θανάση Αλευρά κ.ά.

Διαβάστε επίσης - Όταν η «απαράδεκτη» Ζέτα Μακρυπούλια έκανε έκπληξη στον Αρναούτογλου και άφησε άφωνη την Καίτη Κωνσταντίνου

Στο παρελθόν έχει δηλώσει πως «δεν με απασχολεί αν θα τραγουδάω σε 50 ή σε 5000 ανθρώπους, Με ενδιαφέρει το κοινό όσο μεγάλο ή μικρό είναι να μοιράζεται το συναίσθημά μου και να "ταξιδεύει" μαζί μου».

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά VIP Καλά Γεράματα όπου υποδυόταν την Οπουνίμι, η Ίνστρα Κέιν είχε αναφέρει στο Gazzetta:

«Έχω καταλάβει ότι η ζωή δεν τελειώνει από μια ηλικία και μετά. Δυστυχώς αυτή η αντίληψη υπάρχει. Για τις γυναίκες δε, είναι πολύ χειρότερο. Γι’ αυτές η ζωή τελειώνει από τα 50! Μετά τα 50 είσαι γιαγιά, έχεις λήξει. Εγώ έχω σχηματίσει την εξής άποψη για την τρίτη ηλικία:

Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, μέχρι να φύγουμε απ’ αυτόν τον μάταιο κόσμο, μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό καινούργια πράγματα. Στην τρίτη ηλικία και ο έρωτας υπάρχει και το σεξ και το γέλιο και η παρέα και τα ταξίδια…».