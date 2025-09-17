Τι έδειξε η πρώτη μάχη της τηλεθέασης για τις πρεμιέρες

Άνοδο του συνολικού αριθμού τηλεθεατών και πολυδιάσπαση των ποσοστών τηλεθέασης έδειξε η πρώτη «μάχη» σε αριθμούς για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Το τοπίο θα αργήσει αρκετά να ξεκαθαρίσει. Το Mega κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό (13,6%) και τη δεύτερη στο σύνολο (11,7%). Διψήφιο ποσοστό για την πρεμιέρα του «Buongiorno» με τηλεθέαση 12,6% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό.

Ο Alpha στην εκκίνηση της νέας σεζόν κέρδισε την πρώτη θέση στο σύνολο της ημέρας με 12,5% ενώ στο δυναμικό κοινό ήταν οριακά δεύτερος με 13,4%. Η πρεμιέρα του «Happy Day» σημείωσε 12,4% στο σύνολο και 15,5% στο δυναμικό κοινό ενώ η «Super Κατερίνα» σημείωσε 15,8% στο σύνολο και κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 19,1%.

Στην 3η θέση της τηλεθέασης το «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο ΑΝΤ1 ήταν στην 3η θέση τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με 11% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό. Το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» κατέγραψε 12,5% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό, το ανανεωμένο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα σημείωσε 16% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό. Διψήφιες και οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού που κατέγραψαν 14,7% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό.

Το STAR είχε ημερήσιο μερίδιο τηλεθέασης 8,9% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό. Η πρεμιέρα του «Breakfast» σημείωσε τηλεθέαση 6,5% στο σύνολο και 9,5% στο δυναμικό κοινό και οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» που ακολούθησαν 8,1% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Στη βραδινή ζώνη έκανε πρεμιέρα η «Φάρμα» με την τηλεθέαση να διαμορφώνεται σε 12,1% στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό.

Ο ΣΚΑΪ κατέγραψε ημερήσιο μερίδιο τηλεθέασης 8,5% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό. Η πρεμιέρα της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με συντονιστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη είχε τηλεθέαση 8,3% στο σύνολο και 4,1% στο δυναμικό κοινό.

Χωρίς πρεμιέρες το Open σημείωσε 6,2% στο σύνολο του κοινού και 3,7% στο δυναμικό.

Τηλεθέαση: Καλή πρεμιέρα για «Το παιδί» και το «Καλά θα πάει κι αυτό»

Η ΕΡΤ1 είχε τηλεθέαση 6,1% στο σύνολο και 4,5% στο δυναμικό κοινό. Η νέα εκπομπή «Νωρίς νωρίς» είχε τηλεθέαση 6,2% στο σύνολο και 5,4% στο δυναμικό κοινό. Το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου της «Ηλέκτρας» κατέγραψε 8% στο σύνολο και 2,1% στο δυναμικό κοινό.

Η νέα κοινωνική σειρά «Το παιδί» στο πρώτο της επεισόδιο σημείωσε 7,7% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό ενώ η κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» 8,5% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό. H πρώτη εικόνα για το που πηγαίνει η κατάσταση θα φανεί προς την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου όταν θα υπάρχουν πλέον αρκετές εβδομάδες που τα προγράμματα θα έχουν «τρέξει» στον τηλεοπτικό «αέρα».