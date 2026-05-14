Χωρίς τον Άρη Πορτοσάλτε το «Live You»: Ο λόγος και ο αντικαταστάτης του για τις επόμενες ημέρες

Χωρίς τον Άρη Πορτοσάλτε προβλήθηκε σήμερα (14/5) η εκπομπή «Live You», στον ΣΚΑΪ, όπως ανακοίνωσε η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά, παρέα. Βεβαίως η παρέα μας απουσιάζει», είπε αρχικά η παρουσιάστρια αναφερόμενη στον Άρη Πορτοσάλτε.

«Αλλά έρχεται ο Θεοδώσης Πάνου κατευθείαν. Δηλαδή δεβ προλαβαίνει να φύγει ο κύριος Άρης, έρχεσαι εσύ κατευθείαν.

Ο Άρης μας απουσιάζει λόγω μιας υποχρέωσης, προφανώς τις επόμενες μέρες θα είναι εδώ κανονικά στη θέση του και θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, δεν θα πω κάτι παραπάνω γιατί προφανώς δεν θα είναι εκπλήξεις», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος από τον αέρα της εκπομπής.