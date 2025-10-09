Χοτέλ Ελβίρα: Ένα κρυφό φιλί ανάβει τον έρωτα του Χάρι για την Ελβίρα - Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Το Χοτέλ Ελβίρα, η all inclusive κωμική σειρά του Mega επιστρέφει απόψε Πέμπτη (9/10) με το τέταρτο επεισόδιο με τίτλο «Φωτιά στα μπατζάκια μας».

Η έλξη Χάρι και Ελβίρας είναι πια έντονη και αμοιβαία, και η Ελβίρα κάνει το παν για να κρατήσει τη σχέση τους μέσα σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια.

Το υποχρεωτικό σεμινάριο πυρασφάλειας για να πάρει το ξενοδοχείο άδεια λειτουργίας προσγειώνει στο ξενοδοχείο τον σκληροπυρηνικό εκπαιδευτή Κράλη.

Ο Παντελής με τη Λαμπρινή φροντίζουν να σαμποτάρουν τη διανομή πυροσβεστήρων στο «Ελβίρα».

Έτσι, όταν η Νούλη προσπαθεί πεισματικά να μαγειρέψει για να εντυπωσιάσει, ένα βραχυκύκλωμα προκαλεί πραγματική πυρκαγιά.

Αυτό όμως που φαίνεται να έχει μόλις ανάψει είναι ο έρωτας του Χάρι για την Ελβίρα με ένα κρυφό φιλί τους μέσα στο χάος της άσκησης πυρασφάλειας…

Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Τριανταφυλλίδης (Κράλης, εκπαιδευτής πυρασφάλειας), Θανάσης Ζερίτης (Λάκης)

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Χοτέλ Ελβίρα, Από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21.00 στο Mega.