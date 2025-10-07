Χοτέλ Ελβίρα: Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση για τη σειρά του Mega - «Ήδη κολλήσαμε μαζί σας»

Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (6/10) με το δεξί για το «Χοτέλ Ελβίρα» με την Ελίζα Σκολίδη και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, αφού η νέα κωμική σειρά του Mega κέρδισε την πρωτιά στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, ενώ δεν ήταν λίγοι οι τηλεθεατές που έσπευσαν στο X για να γράψουν θετικά σχόλια.
Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το Χοτέλ Ελβίρα σημείωσε ποσοστό 20,7%, ενώ ο Άγιος Έρωτας που παιζόταν την ίδια ώρα στον Alpha και το Grand Hotel στον ΑΝΤ1, συγκέντρωσαν 13,9% και 10,2% αντίστοιχα.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, πρώτος ήρθε ο Άγιος Έρωτας με 19,6%, ακολούθησε το Grand Hotel με 16,5% και τρίτο - σε απόσταση αναπνοής - ήρθε το Χοτέλ Ελβίρα με 16,2%.
Το «Χοτέλ Ελβίρα» θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21.00 στο Mega.
