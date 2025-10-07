Χοτέλ Ελβίρα: Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση για τη σειρά του Mega - «Ήδη κολλήσαμε μαζί σας»

Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (6/10) με το δεξί για το «Χοτέλ Ελβίρα» με την Ελίζα Σκολίδη και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, αφού η νέα κωμική σειρά του Mega κέρδισε την πρωτιά στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, ενώ δεν ήταν λίγοι οι τηλεθεατές που έσπευσαν στο X για να γράψουν θετικά σχόλια.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το Χοτέλ Ελβίρα σημείωσε ποσοστό 20,7%, ενώ ο Άγιος Έρωτας που παιζόταν την ίδια ώρα στον Alpha και το Grand Hotel στον ΑΝΤ1, συγκέντρωσαν 13,9% και 10,2% αντίστοιχα.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, πρώτος ήρθε ο Άγιος Έρωτας με 19,6%, ακολούθησε το Grand Hotel με 16,5% και τρίτο - σε απόσταση αναπνοής - ήρθε το Χοτέλ Ελβίρα με 16,2%.

Το «Χοτέλ Ελβίρα» θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21.00 στο Mega.

Μια πολύ ευχάριστη comfort ρομαντική κωμωδία ❤️ που την βλέπεις & χαλαρώνεις



Με καλοκαιρινή διάθεση 🌞, ωραίο χιούμορ, όμορφα τοπία & υπέροχο καστ

Ο Μιχάλης πολύ γοητευτικός στον ρόλο του 🔥

Η Ελίζα πολύ δυναμική 🔥

Ταιριαστό δίδυμο ❤️

Στηριζω μόνο και μόνο για το γεγονός ότι επιτέλους βλέπουμε σύγχρονους χαρακτήρες και σύγχρονα outfits..γκωσαμε στα εποχής,στις κακοποιησεις και στην αγαπημένη θεματική τίνος είναι το παιδι😃

Πιο ευχάριστο πεθαίνεις...😀😀😀Πόσο Χάρι Έβανς τον θες???🫠🫠🫠Μεγάλο τυπάκι η Ελβίρα...🥰🥰🥰Χαίρομαι που είναι καθημερινό!!!👍👍👍Πολύ ωραίοι όλοι!!!💯💯

Ωραία σειρά όπως και το καστ

Ωραίο μέχρι στιγμής το #hotelelvira. Δεν του το 'χα, από τα τρειλερς δεν είχα ενθουσιαστεί αλλά το επεισόδιο μου τράβηξε τη προσοχή και βλέπετε ευχάριστα.

Γιατί τόσο αρνητικά σχόλια; Εγώ το λάτρεψα μαρεσει πολύ .θα το βλέπω κάθε μέρα

Ό,τι καλύτερο στην Ελίζα Σκολίδη!

Απόψε είναι η βραδιά της!

Ό,τι καλύτερο στην Ελίζα Σκολίδη!

Απόψε είναι η βραδιά της!

Πολλοί την αγαπήσαμε στο IQ 160 και περιμέναμε πολύ και την ηρωίδα της την Ελβίρα.

Πόσο λατρεύω την κυρία Άννα Κουρή από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς της γενιάς της

Η Βάνα Δαγκα με την απίστευτη τσιριδα της στους Μεν και δεν!

Η Τέτη,κόρη της Όλγας στις Τρεις Χάριτες!

Πόσο χαίρομαι που έχει αρχίσει να επιστρέφει στην τηλεόραση 🤍✨️