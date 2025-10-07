Χοτέλ Ελβίρα: Τι θα δούμε απόψε στο δεύτερο επεισόδιο - Ο γκουρού Μπαρόφ δίνει ενεργειακό βότανο στη Νούλη

Το «Χοτέλ Ελβίρα» άνοιξε τις πόρτες του και οι τηλεθεατές έκαναν check-in στην all inclusive κωμωδία της σεζόν στο MEGA, χαρίζοντας στη σειρά πρωτιά στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 21,9%.

Μάλιστα, το Χοτέλ Ελβίρα προπορεύτηκε του ανταγωνισμού στη ζώνη μετάδοσής του το βράδυ της Δευτέρας, με τουλάχιστον 7,3 μονάδες στο συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό.

Στο γενικό σύνολο, η κωμική σειρά του MEGA κατέγραψε 17%, ενώ σε επιμέρους ηλικιακά κοινά η τηλεθέαση άγγιξε το 31,2%. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.

«Ποιος Είναι το Αφεντικό;» - Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο

Η Ελβίρα στήνει την πρώτη ομάδα «έμπιστων» της με τη Ντίνα, τον Φίλιππο και τον Θεμιστοκλή για την αναγέννηση του HOTΕΛ ΕΛVIRA.

Μυρίζοντας το παραδάκι, ο Γιάννης θεωρεί δεδομένη τη θέση του Γενικού Διευθυντή, καλώντας στο διοικητικό συμβούλιο και τη μητέρα του, για να την έχει σύμμαχο.

Η Ελβίρα αγωνίζεται να απομακρύνει τον αδερφό της και τη μάνα της, αλλά και τον Μήτσο τον Τσομπάνη, που είναι βαλτός του Παντελή και του Ηλία προκειμένου να κάνει δολιοφθορά.

Παράλληλα, την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» εφαρμόζει και η Λαμπρινή σπέρνοντας τρόμο και αμφιβολία στη Ντίνα και τον Φίλιππο, ώστε να διαλύσει την ομάδα της Ελβίρας.

Όμως, το ενεργειακό βότανο που δίνει ο γκουρού Μπαρόφ στη Νούλη βάζει «μαγικά» κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.

Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Κοψιδάς (Δόκτωρ Μπαρώφ), Δημήτρης Μπίτος (Μήτσος ο Τσομπάνης)

Το «Χοτέλ Ελβίρα», ο πιο hot τουριστικός προορισμός στην ελληνική τηλεόραση, μας υποδέχεται κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00 στο MEGA.